остовская приходская церковь Николая Чудотворца, что во Ржищах, находилась на юго-западной окраине — Ростова при городском кладбище. Она стояла в том месте, где ныне расположена северная часть ул. Добролюбова. Храм был снесен в 1930-е годы, а кладбище упразднено. Специальных исследований этому зданию посвящено не было. До XVIII века местность, на которой существовал предшествовающий деревянный храм называлась "Слободка Никольская, что словет во Ржищах", принадлежала располагавшемуся неподалеку РОстовскому Спасскому, что на Песках, монастырю. Согласно писцовым книгам в 1621-1633 гг., в этой слободке существовала церковь Николая Чудотворца, да придел святыя великомученницы Екатерины.Далее...