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Спасо-Яковлевский монастырь
23.12.2016 Лекция «Образ няни в русской культуре»
22.12.2016 Зачатие св. Анны – престольный праздник монастыря
19.12.2016 День памяти Святителя Николая Чудотворца
19.12.2016 «Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь: этапы истории»: лекция в Ростовском музее
10.12.2016 День памяти святителя Иакова – основателя Спасо-Яковлевского монастыря
Святитель Иаков, епископ Ростовский
вятитель Иаков, епископ Ростовский, по местному преданию, принял постриг в Копырском на реке Ухтоме монастыре, в 80 километрах от Ростова. Долгое время он был игуменом этого монастыря, а в 1385 году поставлен епископом Ростовским при митрополите Пимене и великом князе Димитрии Донском.Далее...
С праздником! Собор Ростово-Ярославских святых.
Собор Ростово-Ярославских святых был установлен решением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия I и Священного Синода Русской Православной Церкви 10 марта 1964 года по инициативе архиепископа Ярославского и Ростовского Никодима (Ротова). Празднование собора совпадает с днем памяти святителя Леонтия, епископа Ростовского, апостола Ростово-Суздальской земли..
Конюшенный двор Ростовского архиерейского дома
Метки: конюшенный двор
читывая географическое положение Ростова и расположение его на очень важном для России торгово-экономическом пути, который связывает Москву и Архангельск значение траснспортной тяговой силы, роль которой долгое время выполняла лошадь - трудно переоценить. Лошадь была одним из важных элементов хозяйствования. Лошадь обеспечивала передвижение и транспорт, лошадь обеспечивала социальные, торгово-экономические, культурные связи на огромном пространстве матушки России.Далее...
Памяти преподобного Иринарха Ростовского
Центр колокольного искусства открылся в Ростовском кремле
«Колокола и колокольчики. Центр колокольного искусства в Ростове Великом» – такое название носит новая экспозиция Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль», открывшаяся 24 декабря.Далее...
Крест над Ленинской улицей
Метки: возродим храм | Покровский храм
ень памяти праведного Филарета Милостивого отпраздновали в приходе Покровского храма г. Ростова Великого. Божественную литургию в воскресный праздничный день совершил митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон в сослужении благочинного приходов Ростовского округа протоиерея Романа Крупнова, настоятеля храма протоиерея Димитрия Пивоварчука, протоиерея Виктора Низамова и клириков Ярославской епархии. После Божественной литургии митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон совершил чин освящения купольного креста и главки для восстанавливаемого Покровского храма.Далее...
Белогостицкий монастырь
старину, как говорит предание, местность, где впоследствии был основан монастырь,называлось «Рыбный приток» и здесь стоял белый шатер князя Кия, прозванного «белым гостем», потом было идольское капище, разрушенное Ярославом Владимировичем, построившим здесь деревянную церковь великомученика Георгия.
Белогостицы — один из древнейших населенных пунктов в округе Ростова, – это очевидно. Поселение возникло на торговом пути, соединявшем Ростов с рекой Волгой. Далее...
Церковь Воскресения Лазаря
а перекрестке Бебеля и Революции - в прошлом Лазаревской и Успенской стоял когда-то красивейший храм Воскресения Лазаря. Бог весть, почему собрались ростовцы 1930-х годов, самых энтузиастических советских времен, сломать церковь. Кирпича ли на баню не хватило? Или на "красный" дом имени какого-нибудь Октября?Далее...
Церковь Николая Чудотворца во Ржищах
остовская приходская церковь Николая Чудотворца, что во Ржищах, находилась на юго-западной окраине — Ростова при городском кладбище. Она стояла в том месте, где ныне расположена северная часть ул. Добролюбова. Храм был снесен в 1930-е годы, а кладбище упразднено. Специальных исследований этому зданию посвящено не было. До XVIII века местность, на которой существовал предшествовающий деревянный храм называлась "Слободка Никольская, что словет во Ржищах", принадлежала располагавшемуся неподалеку РОстовскому Спасскому, что на Песках, монастырю. Согласно писцовым книгам в 1621-1633 гг., в этой слободке существовала церковь Николая Чудотворца, да придел святыя великомученницы Екатерины.Далее...