Ростов-Великий. Возрождение

 
«« Январь 2017 »»
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
23
4
5678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Троице-Варницкий монастырь21 Спасо-Яковлевский-Димитриев монастырь18 возродим храм8 Богоявленский Авраамиев монастырь7 Косьмо-Дамианский храм5 Красново5 Петровский монастырь5 Сулость3 Толгский храм3 Никольский храм3 Васильково3 Покровский храм3 Вахрушево3 Татищев Погост2 Ново-Никольское2 конюшенный двор2 Борисо-Глебский монастырь2 Успенский собор2 Песочное2 Деболовское2 Спасо-Преображенский собор2 Поречье2 Якимовское2 Новотроицкое1 Приимково1 Кондаково1 озеро Неро1 Ростовский кремль1 Крестный ход1 Угодичи1 Ишня1 Никольское1 финифть1 Воронино1 Глебово1 Георгиевский Белогостицкий монастырь1 Федоровский женский монастырь1 Варницы1 Лазарцево1 церковь Спаса на Торгу1 Вертлово1
Православие

Спасо-Яковлевский монастырь

АНОНСЫ

Ростовский кремль

Святитель Иаков, епископ Ростовский

Рубрика: Торжества и даты -> Святые и подвижники

Свя­ти­тель Иа­ков, епи­скоп Ро­стов­скийCвятитель Иаков, епископ Ростовский, по местному преданию, принял постриг в Копырском на реке Ухтоме монастыре, в 80 километрах от Ростова. Долгое время он был игуменом этого монастыря, а в 1385 году поставлен епископом Ростовским при митрополите Пимене и великом князе Димитрии Донском.Далее...

С праздником! Собор Ростово-Ярославских святых.

Рубрика: Святые и подвижники -> Возрождение -> Торжества и даты

Собор Ростово-Ярославских святых был установлен решением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия I и Священного Синода Русской Православной Церкви 10 марта 1964 года по инициативе архиепископа Ярославского и Ростовского Никодима (Ротова). Празднование собора совпадает с днем памяти святителя Леонтия, епископа Ростовского, апостола Ростово-Суздальской земли..

Конюшенный двор Ростовского архиерейского дома

Рубрика: Возрождение
Метки:

Рисунок - реконструкция Ростовского Конюшенного двораДчитывая географическое положение Ростова и расположение его на очень важном для России торгово-экономическом пути, который связывает Москву и Архангельск значение траснспортной тяговой силы, роль которой долгое время выполняла лошадь - трудно переоценить. Лошадь была одним из важных элементов хозяйствования. Лошадь обеспечивала передвижение и транспорт, лошадь обеспечивала социальные, торгово-экономические, культурные связи на огромном пространстве матушки России.Далее...

Памяти преподобного Иринарха Ростовского

Рубрика: Возрождение

Преподобне отче Иринарше, моли Бога о нас!

Центр колокольного искусства открылся в Ростовском кремле

Рубрика: Возрождение -> Новости

Фото: Людмила Манатова

«Колокола и колокольчики. Центр колокольного искусства в Ростове Великом» – такое название носит новая экспозиция Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль», открывшаяся 24 декабря.Далее...

Крест над Ленинской улицей

Рубрика: Возрождение -> Новости
Метки: |

Водружение главки на Покровский храм в Ростове-Великом 2014 г.День памяти праведного Филарета Милостивого отпраздновали в приходе Покровского храма г. Ростова Великого. Божественную литургию в воскресный праздничный день совершил митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон в сослужении благочинного приходов Ростовского округа протоиерея Романа Крупнова, настоятеля храма протоиерея Димитрия Пивоварчука, протоиерея Виктора Низамова и клириков Ярославской епархии. После Божественной литургии митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон совершил чин освящения купольного креста и главки для восстанавливаемого Покровского храма.Далее...

Белогостицкий монастырь

Рубрика: Уничтоженные храмы -> Возрождение

Окрестности Ростова Великого. Благовещенский собор XVII века в Белогостицком монастыре. Открытка. Начало ХХ века. Фишер Карл Андреевич. Издание Д.А. Иванова. Бумага, фототипия. ГМЗ «Ростовский кремль». ФТ-3958В старину, как говорит предание, местность, где впоследствии был основан монастырь,называлось «Рыбный приток» и здесь стоял белый шатер князя Кия, прозванного «белым гостем», потом было идольское капище, разрушенное Ярославом Владимировичем, построившим здесь деревянную церковь великомученика Георгия.

Белогостицы — один из древнейших населенных пунктов в округе Ростова, – это очевидно. Поселение возникло на торговом пути, соединявшем Ростов с рекой Волгой. Далее...

Церковь Воскресения Лазаря

Рубрика: Уничтоженные храмы -> Возрождение

Вид с юго-запада на церковь Воскресения Лазаря Ростова Великого. Фото начала XX в. РФ ГАЯО Ф. фотографий N1455На перекрестке Бебеля и Революции - в прошлом Лазаревской и Успенской стоял когда-то красивейший храм Воскресения Лазаря. Бог весть, почему собрались ростовцы 1930-х годов, самых энтузиастических советских времен, сломать церковь. Кирпича ли на баню не хватило? Или на "красный" дом имени какого-нибудь Октября?Далее...

Церковь Николая Чудотворца во Ржищах

Рубрика: Уничтоженные храмы -> Возрождение

Церковь Николая Чудотворца во Ржищах, фото начала XX в.Ростовская приходская церковь Николая Чудотворца, что во Ржищах, находилась на юго-западной окраине — Ростова при городском кладбище. Она стояла в том месте, где ныне расположена северная часть ул. Добролюбова. Храм был снесен в 1930-е годы, а кладбище упразднено. Специальных исследований этому зданию посвящено не было. До XVIII века местность, на которой существовал предшествовающий деревянный храм называлась "Слободка Никольская, что словет во Ржищах", принадлежала располагавшемуся неподалеку РОстовскому Спасскому, что на Песках, монастырю. Согласно писцовым книгам в 1621-1633 гг., в этой слободке существовала церковь Николая Чудотворца, да придел святыя великомученницы Екатерины.Далее...