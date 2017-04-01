13 мая: Резиденция музея «Ростовский кремль» в ярославской «Ауре»

13 мая 2017 г. с 15.00 до 17.30 для всех посетителей ярославского ТРЦ "Аура" музей "Ростовский кремль" предлагает бесплатную программу, на которой можно познакомиться с проектами музея:

1. ЖИВАЯ МУЗЫКА: ПЕСНИ ПЛАНЕТЫ ПАНДОРА В ПРОЕКТЕ ADIEMUS

Полина Орбах — молодая певица, участница шоу "Голос" — и музыканты театра "Новая Опера" исполнят для посетителей "Ауры" фрагменты музыкального проекта ADIEMUS.

*Этот проект музей "Ростовский кремль" и дирижер театра "Новая Опера" Дмитрий Волосников представят на фестивале средневековой культуры "Ростовское действо". Фестиваль проходит с 2011 года ежегодно в августе, его центральным событием становится музыкальный опен-эйр в Архиерейском дворе Ростовского кремля. 12 августа 2017 года таким событием станет исполнение ADIEMUS солистами (Агунда Кулаева, Полина Орбах, Ирина Костина), джаз-хором из Екатеринбурга, приглашенными музыкантами и оркестром "Новой Оперы".

ADIEMUS - это музыка в стиле New Age, на грани классики и этники; это чудесные песнопения на неведомых языках, которые сочиняет британский композитор Карл Дженкинс. Именно они звучат в фильме "Аватар" как музыка далекой планеты Пандора.

2. МАСТЕР-КЛАСС: "РОСТОВСКАЯ ПРЯНИЦА" Изготовление реплики музейного предмета, пряничной доски "Барыня" из собрания Ростовского кремля — один из мастер-классов, которые предлагает музейная студия "Зеленая полоса". В студии также учат изготовлению гербария, росписи финифти и керамики, квиллингу и декупажу... Мастер-классы студии интересны взрослым и детям.

_________________________________________

ДЛЯ СПРАВКИ:

12 августа, Ростовский кремль, фестиваль "Ростовское действо"

ADIEMUS. Музыка Карла Дженкинса

Дирижер - Дмитрий Волосников

Солисты - Агунда Кулаева, Полина Орбах, Ирина Костина

Духовые инструменты - Сергей Клевенский

Джаз-хор Свердловской государственной детской филармонии (Екатеринбург). Руководитель - Марина Макарова

Симфонический оркестр московского театра «Новая Опера» под управлением Дмитрий Волосникова

Режиссер - Иван Фадеев