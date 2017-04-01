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13 мая: Резиденция музея «Ростовский кремль» в ярославской «Ауре»
Рубрика: Ростовский кремль
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13 мая 2017 г. с 15.00 до 17.30 для всех посетителей ярославского ТРЦ "Аура" музей "Ростовский кремль" предлагает бесплатную программу, на которой можно познакомиться с проектами музея:
1. ЖИВАЯ МУЗЫКА: ПЕСНИ ПЛАНЕТЫ ПАНДОРА В ПРОЕКТЕ ADIEMUS
Полина Орбах — молодая певица, участница шоу "Голос" — и музыканты театра "Новая Опера" исполнят для посетителей "Ауры" фрагменты музыкального проекта ADIEMUS.
*Этот проект музей "Ростовский кремль" и дирижер театра "Новая Опера" Дмитрий Волосников представят на фестивале средневековой культуры "Ростовское действо". Фестиваль проходит с 2011 года ежегодно в августе, его центральным событием становится музыкальный опен-эйр в Архиерейском дворе Ростовского кремля. 12 августа 2017 года таким событием станет исполнение ADIEMUS солистами (Агунда Кулаева, Полина Орбах, Ирина Костина), джаз-хором из Екатеринбурга, приглашенными музыкантами и оркестром "Новой Оперы".
ADIEMUS - это музыка в стиле New Age, на грани классики и этники; это чудесные песнопения на неведомых языках, которые сочиняет британский композитор Карл Дженкинс. Именно они звучат в фильме "Аватар" как музыка далекой планеты Пандора.
2. МАСТЕР-КЛАСС: "РОСТОВСКАЯ ПРЯНИЦА"
Изготовление реплики музейного предмета, пряничной доски "Барыня" из собрания Ростовского кремля — один из мастер-классов, которые предлагает музейная студия "Зеленая полоса". В студии также учат изготовлению гербария, росписи финифти и керамики, квиллингу и декупажу... Мастер-классы студии интересны взрослым и детям.
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ДЛЯ СПРАВКИ:
12 августа, Ростовский кремль, фестиваль "Ростовское действо"
ADIEMUS. Музыка Карла Дженкинса
Дирижер - Дмитрий Волосников
Солисты - Агунда Кулаева, Полина Орбах, Ирина Костина
Духовые инструменты - Сергей Клевенский
Джаз-хор Свердловской государственной детской филармонии (Екатеринбург). Руководитель - Марина Макарова
Симфонический оркестр московского театра «Новая Опера» под управлением Дмитрий Волосникова
Режиссер - Иван Фадеев
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