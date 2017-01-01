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17 февраля в "Ростовком кремле" спектакль "Простые вещи"
Рубрика: Ростовский кремль
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Просмотров: 25
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День всех влюбленных не за горами, а там и весна - а значит, пора поговорить о чем-то личном, интимном...
17 февраля в 17.30 в концертном зале "Былинник" музея-заповедника "Ростовский кремль" - обаятельный музыкальный спектакль "Простые вещи" по мотивам произведений Тэффи и Евгения Гришковца, Самуила Маршака и Веры Полозковой.
Поэзия, живая музыка, - и харизма трех актрис: вокалистки Екатерины Трубиной, саксофонистки Ксении Селезнёвой и, конечно, актрисы Юлии Знакомцевой (Волковский театр).
Стоимость билетов 100 рублей.
18+.
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