17 февраля в "Ростовком кремле" спектакль "Простые вещи"

День всех влюбленных не за горами, а там и весна - а значит, пора поговорить о чем-то личном, интимном...

17 февраля в 17.30 в концертном зале "Былинник" музея-заповедника "Ростовский кремль" - обаятельный музыкальный спектакль "Простые вещи" по мотивам произведений Тэффи и Евгения Гришковца, Самуила Маршака и Веры Полозковой.

Поэзия, живая музыка, - и харизма трех актрис: вокалистки Екатерины Трубиной, саксофонистки Ксении Селезнёвой и, конечно, актрисы Юлии Знакомцевой (Волковский театр).

Стоимость билетов 100 рублей.

18+.