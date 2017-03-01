19 мая в Ростовском кремле пройдет молодежный форум по инициативе ЮНЕСКО

Акция, посвященная Всемирному дню культурного разнообразия во имя диалога и развития

19 мая 2017 года в Государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль» состоится акция, посвященная Всемирному дню культурного разнообразия во имя диалога и развития. Организатором является Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль».

Основные цели акции:

- ознакомление с основными понятиями Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии (2001 г.),

- информирование молодежи о ценности и важности разнообразия культур.

В ходе акции участники представят свою интерпретацию основных понятий Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии (2001), предложат свои планы социокультурных преобразований на региональном уровне.

К участию в акции приглашаются старшеклассники образовательных организаций Ярославской области (команда 5-7 чел.).

Планируется участие в акции представителей органов исполнительной и законодательной власти, региональных общественных организаций, студентов ярославских ВУЗов.

С содержанием акций в Ростовском кремле предыдущих лет можно ознакомиться по ссылкам:

На сайте Министерства культуры РФ

На сайте музея "Ростовский кремль"

Ход подготовки и план акции 19 мая 2017 года будут отражаться на странице акции в фейсбуке.

При согласии на участие в акции оргкомитет направляет дополнительную информацию.

Контактное лицо – Ирина Никитина, тел. +7 910 972 58 18;

(48536) 6-55-36, muzdcenter@gmail.com