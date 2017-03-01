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19 мая в Ростовском кремле пройдет молодежный форум по инициативе ЮНЕСКО
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Акция, посвященная Всемирному дню культурного разнообразия во имя диалога и развития
19 мая 2017 года в Государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль» состоится акция, посвященная Всемирному дню культурного разнообразия во имя диалога и развития. Организатором является Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль».
- ознакомление с основными понятиями Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии (2001 г.),
- информирование молодежи о ценности и важности разнообразия культур.
В ходе акции участники представят свою интерпретацию основных понятий Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии (2001), предложат свои планы социокультурных преобразований на региональном уровне.
К участию в акции приглашаются старшеклассники образовательных организаций Ярославской области (команда 5-7 чел.).
Планируется участие в акции представителей органов исполнительной и законодательной власти, региональных общественных организаций, студентов ярославских ВУЗов.
С содержанием акций в Ростовском кремле предыдущих лет можно ознакомиться по ссылкам:
На сайте Министерства культуры РФ
На сайте музея "Ростовский кремль"
Ход подготовки и план акции 19 мая 2017 года будут отражаться на странице акции в фейсбуке.
При согласии на участие в акции оргкомитет направляет дополнительную информацию.
Контактное лицо – Ирина Никитина, тел. +7 910 972 58 18;
(48536) 6-55-36, muzdcenter@gmail.com
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