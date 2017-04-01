- Анонсы55
- Вкусно и полезно3
- Возрождение68
- Выдающиеся ростовцы9
- Жители Ростова вспоминают4
- Интервью по поводу13
- На пути спасения32
- Наша справка6
- Новости37
- Послания и обращения5
- Святителю Димитрию посвящается8
- Святые и подвижники26
- Стихотворенья5
- Тема для размышления27
- Торжества и даты61
- Уничтоженные храмы16
19 мая в Ростовском кремле пройдет молодежный форум по инициативе ЮНЕСКО
Просмотров: 3
Подписаться на комментарии по RSS
19 мая 2017 года в Государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль» состоится молодежный форум, посвященный Всемирному дню культурного разнообразия во имя диалога и развития. В основе этого праздника лежит Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии. В ходе акции участники представят свою интерпретацию основных понятий декларации, предложат свои планы социокультурных преобразований на региональном уровне. Планируется участие в акции представителей органов исполнительной и законодательной власти, региональных общественных организаций, студентов ярославских ВУЗов. Ведущей форума и модератором дебатов в этом году станет Ана Мавричева, известный в Ярославле общественный деятель и тренер личностного роста.
РАСПИСАНИЕ
10.00 – регистрация участников, чаепитие
10.30 – мастер-класс «Звезда для подростков»
11.00 – networking
11.10 – чемпионат дебатов: первый раунд
11.40 – чемпионат дебатов: второй раунд
12.10 – networking
12.20 – чемпионат дебатов: третий раунд
12.50 – обед
13.50 – финальный раунд дебатов
14.30 – подведение итогов (награждение, подарки, запуск шаров)
15.00 – концерт
С содержанием акций в Ростовском кремле предыдущих лет можно ознакомиться по ссылкам:
На сайте Министерства культуры РФ
На сайте музея "Ростовский кремль"
Ход подготовки и план акции 19 мая 2017 года будут отражаться на странице акции в фейсбуке.
Контактное лицо – Ирина Никитина, тел. +7 910 972 58 18;
(48536) 6-55-36, muzdcenter@gmail.com
Оставьте комментарий!