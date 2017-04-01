19 мая в Ростовском кремле пройдет молодежный форум по инициативе ЮНЕСКО

19 мая 2017 года в Государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль» состоится молодежный форум, посвященный Всемирному дню культурного разнообразия во имя диалога и развития. В основе этого праздника лежит Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии. В ходе акции участники представят свою интерпретацию основных понятий декларации, предложат свои планы социокультурных преобразований на региональном уровне. Планируется участие в акции представителей органов исполнительной и законодательной власти, региональных общественных организаций, студентов ярославских ВУЗов. Ведущей форума и модератором дебатов в этом году станет Ана Мавричева, известный в Ярославле общественный деятель и тренер личностного роста.

РАСПИСАНИЕ

10.00 – регистрация участников, чаепитие

10.30 – мастер-класс «Звезда для подростков»

11.00 – networking

11.10 – чемпионат дебатов: первый раунд

11.40 – чемпионат дебатов: второй раунд

12.10 – networking

12.20 – чемпионат дебатов: третий раунд

12.50 – обед

13.50 – финальный раунд дебатов

14.30 – подведение итогов (награждение, подарки, запуск шаров)

15.00 – концерт

С содержанием акций в Ростовском кремле предыдущих лет можно ознакомиться по ссылкам:

На сайте Министерства культуры РФ

На сайте музея "Ростовский кремль"

Ход подготовки и план акции 19 мая 2017 года будут отражаться на странице акции в фейсбуке.

Контактное лицо – Ирина Никитина, тел. +7 910 972 58 18;

(48536) 6-55-36, muzdcenter@gmail.com