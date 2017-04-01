20 мая - Ночь в музее "Ростовский кремль"

20 мая Ростовский кремль присоединится к международной акции "Ночь в музее", позволяющей посетителям бесплатно познакомиться с экспозициями, памятниками, услугами музея и прогуляться по празднично украшенной территории.

С 15:00 по 22.00 на территории Ростовского кремля - мастер-классы для детей и взрослых, экскурсии, выставки, концерты, кинопоказы, колокольные звоны. Мастер-классы проведет студия "Зеленая полоса", в которой можно научиться росписи керамики и изготовлению гербария, декупажу и квиллингу, и, конечно, собственноручно расписать ростовскую финифть! Свою программу представит Центр колокольного искусства, приглашающий на мастер-классы и концерты колокольных звонов. К бесплатному посещению будут открыты переходы Ростовского кремля, опоясывающие всю территорию Архиерейского двора: здесь открываются самые роскошные виды на кремль, а путь по переходам и стенам (продолжительностью более километра!) включает интерьеры храмов с уникальными фресковыми иконостасами. Также бесплатно будут доступны экскурсии и посещения выставок "Колокола и колокольчики", "Поющий глухарь", "Веселый курятник", экскурсии по цветущему Митрополичьему саду и Аптекарскому огороду. В музейном кинотеатре "Часовая башня" посетителей ждет эффектное музейное кино: фильмы "Музейное действо" и "Митрополичий сад Ростовского кремля". В завершение вечера музей "Ростовский кремль" приглашает на вечерний концерт "Полеты во сне и наяву" и программу "Огни на пруду".