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20 мая - Ночь в музее "Ростовский кремль"
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20 мая Ростовский кремль присоединится к международной акции "Ночь в музее", позволяющей посетителям бесплатно познакомиться с экспозициями, памятниками, услугами музея и прогуляться по празднично украшенной территории.
17.45
18.45
19.45
Концерт колокольных звонов
колокольня церкви Иоанна Богослова
15.00 – 19.00
Детская площадка.
Мастер -классы арт-студии «Зеленая полоса»
Мастер-классы «Мой гербарий»
«Природная мозаика»
территория кремля
18.00 – 20.00
Мастер-классы звонаря Ростовского кремля.
Экскурсия по экспозиции «Колокола и колокольчики»
18.00
Программы «Митрополичий сад - история реконструкции».
«Огородный алфавит».
Чай с травами в Садовой палатке.
Программа «Дегустация ростовских напитков»
Митрополичий сад
Аптекарский огород
18.00 -
21.00
Демонстрация фильмов «Митрополичий сад Ростовского кремля», «Музейное действо»
Выставка "Реставрация Конюшенного двора"
Музейная гостиная
20.00
Концертная программа «Полеты во сне и наяву». Стас Майнугин и Rubber time
Песенный проект Стаса Майнугина в стилях джаз, блюз, фанк, прогрессив и поп-рок.
Стас Майнугин - вокал, саксафоны, клавишные, духовая мелодика
Николай Шелехов - гитара
Олег Анохин - клавишные
Владимир Переверзев - бас
Владимир Борисов - ударные
территория кремля
(или зал «Былинник»)
21.30
«Огни на пруду»
территория кремля
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