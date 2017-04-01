Ростов-Великий. Возрождение

 

20 мая - Ночь в музее "Ростовский кремль"

Рубрика: Анонсы
Просмотров: 2
Подписаться на комментарии по RSS

Ночь в музее

20 мая  Ростовский кремль присоединится к международной акции "Ночь в музее", позволяющей посетителям бесплатно познакомиться с экспозициями, памятниками, услугами музея и прогуляться по празднично украшенной территории.

С 15:00 по 22.00 на территории Ростовского кремля - мастер-классы для детей и взрослых, экскурсии, выставки, концерты, кинопоказы, колокольные звоны. Мастер-классы проведет студия "Зеленая полоса", в которой можно научиться росписи керамики и изготовлению гербария, декупажу и квиллингу, и, конечно, собственноручно расписать ростовскую финифть! Свою программу представит Центр колокольного искусства, приглашающий на мастер-классы и концерты колокольных звонов. К бесплатному посещению будут открыты переходы Ростовского кремля, опоясывающие всю территорию Архиерейского двора: здесь открываются самые роскошные виды на кремль, а путь по переходам и стенам (продолжительностью более километра!) включает интерьеры храмов с уникальными фресковыми иконостасами. Также бесплатно будут доступны экскурсии и посещения выставок "Колокола и колокольчики", "Поющий глухарь", "Веселый курятник", экскурсии по цветущему Митрополичьему саду и Аптекарскому огороду. В музейном кинотеатре "Часовая башня" посетителей ждет эффектное музейное кино: фильмы "Музейное действо" и "Митрополичий сад Ростовского кремля". В завершение вечера музей "Ростовский кремль" приглашает на вечерний концерт "Полеты во сне и наяву" и программу "Огни на пруду".

17.45

18.45

19.45

Концерт колокольных звонов

колокольня церкви Иоанна Богослова

15.00 – 19.00

Детская площадка.

Мастер -классы арт-студии «Зеленая полоса»

Мастер-классы «Мой гербарий»

«Природная мозаика» 

территория кремля

 

 

18.00 – 20.00

Мастер-классы звонаря Ростовского кремля.

Экскурсия по экспозиции «Колокола и колокольчики»

 

 

18.00

Программы «Митрополичий сад - история реконструкции».

«Огородный алфавит».

Чай с травами в Садовой палатке.

Программа «Дегустация ростовских напитков»

Митрополичий сад

Аптекарский огород

18.00 -

21.00

Демонстрация фильмов «Митрополичий сад Ростовского кремля», «Музейное действо»

Выставка "Реставрация Конюшенного двора"

 

 

Музейная гостиная

20.00

 

Концертная программа «Полеты во сне и наяву». Стас Майнугин и Rubber time

Песенный проект Стаса Майнугина в стилях джаз, блюз, фанк, прогрессив и поп-рок.

Стас Майнугин - вокал, саксафоны, клавишные, духовая мелодика

Николай Шелехов - гитара

Олег Анохин - клавишные

Владимир Переверзев - бас

Владимир Борисов - ударные

 

 

территория кремля

(или зал «Былинник»)

21.30

«Огни на пруду»

территория кремля

Оставьте комментарий!

Комментарий будет опубликован после проверки

Имя и сайт используются только при регистрации

(обязательно)