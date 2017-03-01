21 апреля в Борисоглебском филиале музея - клуб "Яблочный пирог"

В то время, когда музейная экспозиция в Борисоглебском филиале "Ростовского кремля" еще только формируется, Дом крестьянина Ёлкина уже становится центром притяжения для борисоглебцев: каждый месяц здесь проходят музейные встречи.

Предмет, который станет главным героем клуба на этот раз - раскрашенный деревянный рельеф

"Георгий Победоносец", созданный в середине 1980-х самобытным мастером Алексеем Пичугиным. Рельеф происходит из деревни Березники Борисоглебского района. Его представит

Ирина Зубец, кандидат искусствоведения, зав. экспозиционно-выставочным отделом музея "Ростовский кремль".