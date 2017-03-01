Ростов-Великий. Возрождение

 

21 апреля в Борисоглебском филиале музея - клуб "Яблочный пирог"

Рубрика: Анонсы
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21 апреля в Борисоглебском филиале музея - клуб

В то время, когда музейная экспозиция в Борисоглебском филиале "Ростовского кремля" еще только формируется, Дом крестьянина Ёлкина уже становится центром притяжения для борисоглебцев: каждый месяц здесь проходят музейные встречи. Предмет, который  станет главным героем клуба на этот раз - раскрашенный деревянный рельеф "Георгий Победоносец", созданный в середине 1980-х самобытным мастером Алексеем Пичугиным. Рельеф происходит из деревни Березники Борисоглебского района. Его представит Ирина Зубец, кандидат искусствоведения, зав. экспозиционно-выставочным отделом музея "Ростовский кремль". 

Вторая часть - встреча с интересным гостем, и на этот раз им станет Андрей Торхов. Он расскажет об уникальной базе персоналий, созданной им на основе метрических книг и исповедных росписей приходов Борисоглебской, Вощажниковской и Ивановской волостей Ростовского уезда (ныне Борисоглебский район Ярославской области).  Это позволит многим борисоглебцам, увлеченным родословием, сформировать простейшее генеалогическое древо.

По завершению встречи - традиционный чай с пирогом.

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