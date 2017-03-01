21 апреля в музее откроется выставка работ живописца Андрея Захарова

21 апреля в 16.00 в Парадном зале Государских хором открывается юбилейная выставка Андрея Захарова «Свободные грани русского импрессионизма»

Ростов Великий, известный даже тем, кто в нем никогда не бывал, по фильму «Иван Васильевич меняет профессию», - маленький город с великой историей. Он очаровывает, завораживает своей красотой. Это поистине город художников и музыкантов. Видимо, сама земля рождает здесь людей творческих, пробуждая у них чувство прекрасного. Один из одаренных сыновей Ростова - живописец Андрей Захаров,первым учителем которого был известный эмальер Александр Алексеев.

Андрей Захаров - заслуженный художник РФ, член-корреспондент РАХ. Свой талант проявил в увлеченности чувственной красотой мира, мастерственапоенного светом, цветом и воздухом лирического пейзажа. Его творчество находится в несомненной связи с искусством импрессионистов, что проявляется в пристрастии мастера к работе с натуры, в динамичной технике письма - «а laprima», в фактурном, открытом мазке и смелом обращении с цветом.

В каждом холсте найден свой неповторимый колорит, выразительное настроение покоя или бурной стихии природы. В его картинах чувствуется ветер, влажная или нагретая солнцем земля.

Творчество Андрея Захарова нашло широкое признание, как у соотечественников, так и у ценителей искусства по всему миру.