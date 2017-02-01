3 марта в Музее ростовского купечества - встреча «Купцы-новоприходы – строители Ростова»

Уже семь лет в Музее ростовского купечества действует проект «Расскажи мне, старый дом»,посвященный истории старинных ростовских домов, их строителям и обитателям.

Современная улица Ленинская (прежде Московская, Покровская) на протяжении более чем 200 лет была главной улицей Ростова. И сегодня она в значительной мере сохранила исторический облик, застроенная в соответствии с планами-фасадами, которые предусматривали возведение солидных, добротных особняков. Такие особняки были по средствам лишь очень «достаточным» гражданам - купцам, происходившим из крепостных и государственных крестьян. У них были деньги, но не было наследственных владений. Вот они, «скоробогаты», и покупали земли в приходе Покровской церкви у «недостаточных» коренных ростовцев. Это были посадские Ананьины, Кононовы, Мироновы, Павловы, Ярофеевы и др.…Так здесь появились владения и дома купцов Трусовых, Малышовых, Морокуевых, Горностаевых, Пятуниных, Мясниковых. Впрочем, новоприходы правили бал недолго, в основном на протяжении жизни одного-двух поколений. На смену им вновь приходили коренные ростовцы – Мальгины, Кекины, Семеновские.

Купцы-новоприходы внесли значительный вклад в процесс перестройки Ростова, построив две трети каменных домов в первом и втором кварталах современной улицы Ленинской. О них и пойдет рассказ на вечере «Купцы-новоприходы – строители Ростова» в Музее ростовского купечества (Ул.Ленинская, 32, дом Кекиных).

Начало в

15.00.

Вход

свободный.