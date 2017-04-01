приглашает на концерт грузинского юношеского хора

"МДЗЛЕВАРИ"

5 мая, 17.00, вход свободный.

Шестнадцатый Московский Пасхальный фестиваль пройдет с 16 апреля по 9 мая 2017 года при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации и по Благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. XVI Фестиваль посвящен 135-летию со дня рождения Игоря Фёдоровича Стравинского.