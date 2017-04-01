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5 мая в 17.00 в Ростовском кремле - концерт грузинского хора в рамках Московского пасхального фестиваля
Рубрика: Анонсы
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Просмотров: 274
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Московский пасхальный фестиваль
приглашает на концерт грузинского юношеского хора
"МДЗЛЕВАРИ"
Шестнадцатый Московский Пасхальный фестиваль пройдет с 16 апреля по 9 мая 2017 года при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации и по Благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. XVI Фестиваль посвящен 135-летию со дня рождения Игоря Фёдоровича Стравинского.
Юношеский хор «Мдзлевари» был создан в 1994 году в Тбилиси. Основатели ансамбля – Тариел и Кахабер Онашвили. «Мдзлевари» по старогрузински означает «пение перелетных птиц». В репертуаре хорового ансамбля более 200 народных песен и духовных песнопений различных областей Грузии, а также классических произведений. Помимо грузинских, коллектив исполняет песнопения и других народов мира. Под руководством отца и сын Онашвили «Мдзлевари» регулярно выступает в Грузии и других странах, принимает участие в православных богослужениях по всему миру, записывает концерты на радио и телевидении. Хор является постоянным участником проекта «Вместе в ХХІ веке» под патронатом Фонда «Устойчивое развитие Болгарии». Кахабер Онашвили является художественным директором этого международного проекта. Он проводит многочисленные мастер-классы по распространению грузинского полифонического пения – нематериального культурного наследия человечества.
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