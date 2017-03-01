8 апреля в Музее ростовского купечества открывается выставка о купеческом роде Ивановых

Ростов конца 18 - начала 20 века – город купеческий, в том смысле, что ведущей силой городского общества являлось именно это сословие. Город жил, перестраивался, благоустраивался, осознавал свои исторические корни благодаря купечеству. В течение двух столетий в нем сформировались три слоя купечества – «Старое», «новое» и «молодое».

Ивановы – типичные представители «нового» ростовского купечества, которое складывалось в 19 в. По семейному преданию, основатель этого рода происходил из деревни Карачуны Ростовского уезда, потому именовался Иванов-Карачуновский. Из документов следует, что Ивановы-Карачуновские, оброчные жители «Дому Ростовского архиерея в домовых слободах в Никольском приходе, что в подозерье» появляются здесь в середине 18 в. Это Иван с. Назаров и его сын Андрей. Сын последнего Никита Андреевич Иванов-Карачуновский (около 1767 – 1845) вел успешную торговлю, имел в Ростове немалую собственность и состоял в купеческом сословии. Именно он открыл первое в городе цикорное предприятие – завод с деревянной ветряной мельницей, стоявший «по лицу» улицы Семеновской (современная Радищева). Его потомки числились в купечестве до 1917 года.

Семен Никитич Иванов (около 1794 – 1847) вел в Ростове широкую торговлю галантерейными, колониальными, бакалейными, москательными и канцелярскими товарами. Его наследник Дмитрий Семенович (1823 – 1886) числился по 2-й гильдии и занимался торговлей бакалеей. По выбору городского общества в период 1852–1884 гг. он состоял членом Ростовского Сиротского суда, гласным городской думы, гласным земской управы, заведующим военно-конским участком, директором Ростовского Общественного банка. В 1884–1886 гг. он избирался городским головой Ростова.

Его сын Андрей Дмитриевич Иванов (1849–1913) получил образование в Санкт-Петербургском частном реальном училище. Он много раз избирался гласным городской думы, казначеем общины Красного Креста, попечителем женского училища. А.Д. Иванов расширил и модернизировал унаследованное от отца дело – открыл роскошный для уездного города магазин «Колониальные товары», в котором в любое время года продавались свежие фрукты, тонкие заграничные вина, изысканные закуски, дорогие конфеты и многое другое. В его семье родилось 13 детей.

Дмитрий Андреевич Иванов (1871–1937) окончил городское четырехклассное училище повышенного типа. В 1896 г. он открыл собственную торговлю книгами и писчебумажными товарами. Его книжный магазин был первым и единственным в городе. С 1902 г. Дмитрий Андреевич начал выпускать открытки со снимками художественных и архитектурных памятников Ростовского Кремля, города, его окрестностей и просто видов Ростова. Всего вышло более 160 видов с «сюжетами» Ростова, средний тираж которых составлял 500 экземпляров. Сегодня эти открытки – предмет коллекционирования.

В 1905 г. Д.А. Иванов был избран членом комитета Ростовского музея церковных древностей. В 1912 г. он издал путеводитель «Спутник по Ростову Великому Ярославской губернии». После октябрьского переворота, в 1918 г. Дмитрий Андреевич был выбран сотрудниками на должность заведующего Ростовским музеем древностей и прослужил в ней до 1920 г. Затем он был помощником заведующего, старшим хранителем, заведующим церковно-археологическим отделом музея, научным сотрудником. В 1930 г. он уехал Москву, к своему сыну Д.Д. Иванову (1896–1980), который работал старшим научным сотрудником в фундаментальной библиотеке общественных наук Академии Наук СССР, а в 1940–1949 годах являлся ее директором.

Род Ивановых дал целую плеяду музейных сотрудников. Сергей Николаевич Иванов (1902–1925) в 1920–1924 гг. работал смотрителем кремлевских зданий, хранителем, заведующим отделом быта, и был одним из тех, кто определял развитие музея в период конца 1910-х – первой половины 1920-х гг.

Его брат Владимир Николаевич Иванов (1905–1991) – ученый, чье имя хорошо знакомо специалистам – историкам, архитекторам, искусствоведам, археологам. Его научная деятельность началась в Ростовском музее, а затем, после окончания им МГУ, продолжилась в Москве, где он работал в музее «Оружейная палата», музее Архитектуры Академии строительства и архитектуры СССР. В 1960 - 1966 гг. В.Н. Иванов являлся заместителем директора Государственных музеев Московского Кремля, а с октября 1966 г. был переведен на работу во Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры.

Петр Сергеевич Иванов (1900–1941) в 1922 - 1930 гг. служил научным сотрудником и ученым секретарем Ростовского музея. Он был членом правления Ростовского научного общества по изучению местного края и членом Центрального бюро краеведения.

Сестра Петра Сергеевича Наталия Сергеевна Иванова (1903 - 2002) после окончания художественного техникума в 1925–1926 годах работала в музее художником-реставратором.

Потомки ростовских купцов Ивановых сохранили семейный архив: документы, фотографии, а также личные вещи. Многие из них были переданы в музей Д.А. Ивановым, Н.С. Ивановой. Так в собрании Ростовского музея оказались живописные портреты А.С. Кайдалова, Я.А. Пелевина, Д.С. Иванова, произведения финифти, собрание плакатов времен I мировой войны и др. Таким образом, Ростовский музей располагает сегодня большим комплексом экспонатов, представляющих историю рода Ивановых в Ростове.

Эти экспонаты, а также документы и фотографии из семейных архивов потомков, предметы, некогда принадлежавшие Ивановым, представлены на выставке «Ростовские купцы Ивановы: родственные связи и потомки».

Экспозиционер - Галина Никитина

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