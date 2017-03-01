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9 апреля выставку ростовской финифти увидят в Свияжске
Рубрика: Ростовский кремль
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Просмотров: 189
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Собрание финифти музея "Ростовский кремль" - самое большое в России! Неудивительно, что наши коллекции исключительно востребованы на выставках всего мира. Финифть начинает свое путешествие в Свияжск (республика Татарстан), где 9 апреля откроется выставка «Ростовская финифть XVIII – XXI вв.: от иконы до украшения».
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