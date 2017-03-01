Ростов-Великий. Возрождение

 

9 апреля выставку ростовской финифти увидят в Свияжске

Рубрика: Ростовский кремль
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9 апреля выставку ростовской финифти увидят в Свияжске

Собрание финифти музея "Ростовский кремль" - самое большое в России! Неудивительно, что наши коллекции исключительно востребованы на выставках всего мира. Финифть начинает свое путешествие в Свияжск (республика Татарстан), где 9 апреля откроется выставка «Ростовская финифть XVIII – XXI вв.: от иконы до украшения».

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