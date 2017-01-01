Айвазовский и опера: "Музейная пятница" 24 февраля

Традиционная пятничная встреча в "Ростовском кремле" 24 февраля предолжит знакомство с уникальным музейным предметом - и, конечно, познакомит с интересными гостями. В феврале она проходит под девизом - ни много, ни мало - "Айвазовский и опера".

Первая часть "Музейной пятницы" - встреча с картиной: "Прибой" Ивана Айвазовского (чье 200-летие мы отмечаем в 2017 году) хранится в коллекции музея с 1921 года и редко выставляется... Работу представит искусствовед Татьяна Колбасова.

Вторую часть вечера украсят солисты Ирина Костина (сопрано театра "Новая опера") и Андрей Григорьев (баритон, Большой театр). В программе "Говори мне о любви" прозвучат арии, дуэты из опер, неаполитанские и русские народные песни. Концертмейстер – Светлана Радугина.

Начало встречи в 17.00 в Парадном зале Государских хором Ростовского кремля.