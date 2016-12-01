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Цикл программ «Ростовский кремль – остров сокровищ»
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18 декабря программой «Колокола Ростовского кремля» в Ярославском планетарии начинает работу цикл «Ростовский кремль – остров сокровищ». Занятие включает в себя лекцию о колоколах и звонах, демонстрацию документального фильма «Семь нот в тишине» (1967) и мастер-класс – участники изготовят открытки-аппликации по мотивам ростовской финифти, панно «Ростовская ярмарка» из коллекции музея.
Занятие проводят сотрудники музея «Ростовский кремль»: заведующий сектором колокольного искусства музея Василий Садовников, заведующая Детским музейным центром Ирина Никитина и специалист арт-студии «Зеленая полоса» Анна Макарова. Занятия проходят в экспозиционно-выставочном зале «История космонавтики».
21 января 2017 года в цикле будет представлена программа «Русский костюм из фондов музея», 18 февраля – «История Ростова глазами археолога», 18 марта – «Книжное сокровище», 22 апреля – «Ростовская финифть».
Проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» с Культурно-просветительским центром имени В.В. Терешковой.
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