Фестиваль-смотр "Кремлевские встречи"

С 1 по 5 декабря Ростовский кремль станет местом проведения всероссийского фестиваля "Кремлевские встречи". В фестивале участвуют талантливые юные композиторы, режиссеры, художники.

С мастер-классами перед творческой молодежью выступят Народный артист России, диктор протокольных мероприятий Евгений Хорошевцев; ведущий канала "Культура" Владислав Флярковский; член Совета по культуре при Президенте РФ, кинорежиссер Александр Петров; актер озвучания Диомид Виноградов; композитор Алина Небыкова ( Санкалпас).