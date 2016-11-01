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Фестиваль-смотр "Кремлевские встречи"
Рубрика: Ростовский кремль
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Просмотров: 17
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С 1 по 5 декабря Ростовский кремль станет местом проведения всероссийского фестиваля "Кремлевские встречи". В фестивале участвуют талантливые юные композиторы, режиссеры, художники.
С мастер-классами перед творческой молодежью выступят Народный артист России, диктор протокольных мероприятий Евгений Хорошевцев; ведущий канала "Культура" Владислав Флярковский; член Совета по культуре при Президенте РФ, кинорежиссер Александр Петров; актер озвучания Диомид Виноградов; композитор Алина Небыкова (Санкалпас).
Организаторы фестиваля - Министерство культуры РФ, Государственный музей "Ростовский кремль", Некоммерческое партнерство "Содружество", Ассоциация деятелей культуры для поддержки талантливой молодежи, Центра анимационного творчества "Перспектива".
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