Ростов-Великий. Возрождение

 

Фестиваль-смотр "Кремлевские встречи"

Рубрика: Ростовский кремль
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Кремлевские встречи

С 1 по 5 декабря Ростовский кремль станет местом проведения всероссийского фестиваля "Кремлевские встречи". В фестивале участвуют талантливые юные композиторы, режиссеры, художники.

С мастер-классами перед творческой молодежью выступят Народный артист России, диктор протокольных мероприятий Евгений Хорошевцев; ведущий канала "Культура" Владислав Флярковский; член Совета по культуре при Президенте РФ, кинорежиссер Александр Петров; актер озвучания Диомид Виноградов; композитор Алина Небыкова (Санкалпас). 
Организаторы фестиваля - Министерство культуры РФ, Государственный музей "Ростовский кремль", Некоммерческое партнерство "Содружество", Ассоциация деятелей культуры для поддержки талантливой молодежи, Центра анимационного творчества "Перспектива". 

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