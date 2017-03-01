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Пасхальная звонильная неделя
Рубрика: Анонсы
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Просмотров: 193
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С 21 по 23 апреля Пасхальная звонильная неделя соберет в Ростове лучших мастеров колокольного искусства из трех городов
21 апреля
13.00-14.00 – церковь Иконы Божией Матери Боголюбская, Филимоново, Ростовский район
16.00-17.00 – Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь, Ростов
22 апреля
12.00-13.00 – Троице-Сергиев Варницкий монастырь, Варницы
17.00-18.00 – церковь Андрея Стратилата, с. Сулость, Ростовский район
23 апреля
12.00-13.00 – Борисоглебский монастырь, пос. Борисоглебский
15.00-16.00 – церковь Иоанна Богослова и церковь Воскресения, Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль», Ростов
Справки по тел. +7 (910) 829-71-54
Е-mail: bell.centre@yandex.ru
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