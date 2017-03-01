С 21 по 23 апреля Пасхальная звонильная неделя соберет в Ростове лучших мастеров колокольного искусства из трех городов

С 21 апреля на колокольнях и звонницах храмов Ростова и округи - Пасхальная звонильная неделя! У вас есть уникальный шанс услышать звоны в исполнении мастеров-звонарей из Москвы, Ярославля и Ростова.





21 апреля

13.00-14.00 – церковь Иконы Божией Матери Боголюбская, Филимоново, Ростовский район

16.00-17.00 – Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь, Ростов





22 апреля

12.00-13.00 – Троице-Сергиев Варницкий монастырь, Варницы

17.00-18.00 – церковь Андрея Стратилата, с. Сулость, Ростовский район





23 апреля

12.00-13.00 – Борисоглебский монастырь, пос. Борисоглебский

15.00-16.00 – церковь Иоанна Богослова и церковь Воскресения, Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль», Ростов





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