«Ярославия прекрасная»: что область может предложить туристам-крымчанам?

26 октября сотрудники музея «Ростовский кремль» – заместитель директора Ольга Рудакова и заведующая культурно-массовым отделом Лариса Ельникова – приняли участие в вебинаре, организованном туроператором «Мир прекрасен!» (Севастополь). Целью вебинара было показать турагенствам Крыма потенциал Ярославской области. Ростовский ресурс представляли музей «Ростовский кремль» и комплекс «Усадьба Плешанова». Кроме ростовцев в обсуждении темы участвовали представители областного агентства по туризму, районных туристических инфоцентров и музеев, объединенных маршрутом: Ростов Великий – Ярославль – Вятское – Углич – Мышкин. Вебинар способствовал расширению контактов ярославцев с крымчанами, обеспечив тем самым направления сотрудничества.

Первые шаги к этому сотрудничеству уже сделаны. Дарья Журавлева, руководитель туроператора «Мир прекрасен!», информацию о

возможностях региона получила, приняв участие в финале конкурса на соискание Национальной премии Russian Event Awards (Ярославль, 13-15 октября). Для маршрута, соединившего города и села Ярославии, уже сформированы две группы – «новогодняя»

и «рождественская»: Новый год и Рождество крымчане проведут на ярославской земле.