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Кантата ADIEMUS в Ростовском кремле 12 августа! Это нельзя пропустить!
Рубрика: Ростовский кремль
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Просмотров: 155
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В августе Ростовский кремль становится местом проведения фестиваля средневековой культуры "Ростовское действо". Кульминация фестиваля - грандиозный опен-эйр, концерт на открытом воздухе. 12 августа 2017 года в центральном дворе Ростовского кремля прозвучит необычный проект - кантата ADIEMUS в исполнении оркестра театра "Новая Опера" под управлением Дмитрия Волосникова, с участием солистов (Агунда Кулаева, Ирина Костина, Марина Вишневская) и джаз-хора из Екатеринбурга.
ADIEMUS - это музыка в стиле New Age, на грани классики и этники; это чудесные песнопения на неведомых языках, которые сочиняет британский композитор Карл Дженкинс. Именно они звучат в фильме "Аватар" как музыка далекой планеты Пандора.
ЦЕНА БИЛЕТА 500 РУБЛЕЙ.
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