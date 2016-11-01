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Клуб «Яблочный пирог» в Доме крестьянина Елкина: история мастера Жильцова из Вертлова
Метки: Вертлово
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Ноябрьское собрание в музейном клубе «Яблочный пирог» открывается рубрикой «Жизнь музейного предмета». Публике будет представлена работа народного мастера Федора Жильцова (1894−1981). В свое время Федор Александрович прославил борисоглебскую деревню Вертлово, расположенную на дороге из Ростова в Углич, своими ветряками – приспособлениями для отпугивания птиц. Вырезанные из дерева, раскрашенные фигурки людей с лопастями вместо рук украшали сады и огороды. Изделия Жильцова вошли в музейные собрания.
На встрече борисоглебцы познакомятся с историей жизни мастера и его творений, с помощью музейного сотрудника рассмотрят в деталях произведение – ветряк «Солдат», изготовленный в конце 1970-х годов и переданный автором в музей в 1980 году. Это своеобразный автопортрет, с надписями автора о себе: «Прошел долом войны», «3 войны 10 годов».
Второй раздел программы – встреча с интересным человеком. Ростовский поэт и музыкант Валерий Куликов представит публике свою новую книгу «Мне снова не хватает тишины».
Завершит встречу фильм «Ураган 1953 года» – о смерче, пронесшемся 24 августа 1953 года по Ростову и повредившем Ростовский кремль.
Встреча пройдет 18 ноября в Доме крестьянина Елкина (Борисоглебский филиал Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль»: поселок Борисоглебский, ул. Первомайская, 16).
Начало: 14:00. Вход свободный.
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