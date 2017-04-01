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1-3 июня музей "Ростовский кремль" соберет международную конференцию архитектурных реставраторов
Метки: конюшенный двор
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С 1 по 3 июня 2017 года в музее «Ростовский кремль» пройдет международная научно-практическая конференция «Реставрация крупных архитектурных комплексов — путь к восстановлению исторической городской среды». Музей «Ростовский кремль» собирает специалистов по архитектурной реставрации из России, Германии, Израиля, Чехии. Конференция будет интересна профессионалам в области архитектуры, градостроительства, реставрации.
(Для заявки на участие в качестве слушателя, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: rostmuseum@gmail.com. Мы оставляем за собой право формирования окончательного состава участников).
Музей «Ростовский кремль» неслучайно собирает столь представительную конференцию практиков реставрации. В настоящий момент здесь ведется крупнейший в ЦФО реставрационный проект: восстановление комплекса Конюшенного двора Ростовского архиерейского дома (XVII в.). Комплекс пережил несколько перестроек и эпох бытования – от Конюшенного двора ростовских архиереев до советской военной базы. Заброшенное с 1970-х годов огромное здание-каре с внутренним двором восстает из руин: по проекту Центральных научно-реставрационных проектных мастерских здесь появятся новые экспозиции, фондохранилища, зоны приема посетителей. В целом этот проект во многом изменит градостроительный облик Ростова и продолжит начатую музеем «Ростовский кремль» музеефикацию центра города.
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