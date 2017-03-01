Музей "Ростовский кремль" начинает цикл военно-патриотических занятий "Ростов в годы войны"

Где в Ростове находились оборонительные укрепления, что сдавали ростовцы на нужды фронта, как пекли хлеб из прошлогоднего картофеля, как штрафовали за опоздание работу в военное время... В преддверии Дня Победы музей приглашает школьников на военно-патриотическое занятие, посвященное теме "Ростов в годы войны".

В программе - лекция старшего научного сотрудника музея Александра Киселёва с использованием музейных предметов из собрания "Ростовского кремля", с применением мультимедийного оборудования.

Занятие проходит в Музейной гостиной или зале "Былинник", рассчитано на 15-30 человек. Продолжительность 45 минут.

Занятия проводятся по вторникам 4,11,18,25 апреля и 2 мая.

Заказ по тел. 8(48536)6-25-53, доб.155; 8-980-702-07-68.