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Музей "Ростовский кремль" начинает цикл военно-патриотических занятий "Ростов в годы войны"
Рубрика: Ростовский кремль
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Просмотров: 66
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Где в Ростове находились оборонительные укрепления, что сдавали ростовцы на нужды фронта, как пекли хлеб из прошлогоднего картофеля, как штрафовали за опоздание работу в военное время... В преддверии Дня Победы музей приглашает школьников на военно-патриотическое занятие, посвященное теме "Ростов в годы войны".
В программе - лекция старшего научного сотрудника музея Александра Киселёва с использованием музейных предметов из собрания "Ростовского
кремля", с применением мультимедийного оборудования.
Занятие проходит в Музейной гостиной или зале "Былинник", рассчитано на 15-30 человек. Продолжительность 45 минут.
Занятия проводятся по вторникам 4,11,18,25 апреля и 2 мая.
Заказ по тел. 8(48536)6-25-53, доб.155; 8-980-702-07-68.
Эл. почта: l.elnikova@mail.ru
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