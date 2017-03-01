Музей "Ростовский кремль" приглашает на традиционную Музейную пятницу, которая пройдет 28 апреля в 17.00 в Парадном зале Государских хором.

1. Жизнь музейного предмета

О предмете из коллекции музея расскажет старший научный сотрудник Музея ростовского купечества Елена Крестьянинова.

В центре внимания - уникальный портрет заслуженного учителя РСФСР Алексея Морозова, выполненный в 1953 году в технике вышивки болгарским крестом. Алексей Морозов, чье 125-летие мы отмечаем в этом году, - одна из центральных фигур ростовского народного образования XX века, а портрет вышит его учениками.

2. Гость вечера

Виктория Клигман - стилист, визажист, имидж-консультант (Ярославль)

Рассказ пойдет о том, какую роль в деловой и личной жизни современного человека играет имидж. Опытный стилист поделится секретами, как найти гармоничный подход к формированию персонального стиля, исходя из личности и потребностей человека.

3. Концертная программа

Произведения для классической гитары исполнят солисты Ярославского гитарного квартета Андрей Харчев и Андрей Жимайлов.