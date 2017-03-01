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Музейная пятница 28 апреля: Вышитый портрет. Секреты стилиста. Гитарная классика
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Музей "Ростовский кремль" приглашает на традиционную Музейную пятницу, которая пройдет 28 апреля в 17.00 в Парадном зале Государских хором.
1. Жизнь музейного предмета
О предмете из коллекции музея расскажет старший научный сотрудник Музея ростовского купечества Елена Крестьянинова.
В центре внимания - уникальный портрет заслуженного учителя РСФСР Алексея Морозова, выполненный в 1953 году в технике вышивки болгарским крестом. Алексей Морозов, чье 125-летие мы отмечаем в этом году, - одна из центральных фигур ростовского народного образования XX века, а портрет вышит его учениками.
2. Гость вечера
Виктория Клигман - стилист, визажист, имидж-консультант (Ярославль)
Рассказ пойдет о том, какую роль в деловой и личной жизни современного человека играет имидж. Опытный стилист поделится секретами, как найти гармоничный подход к формированию персонального стиля, исходя из личности и потребностей человека.
3. Концертная программа
Произведения для классической гитары исполнят солисты Ярославского гитарного квартета Андрей Харчев и Андрей Жимайлов.
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