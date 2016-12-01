Музейная пятница: Как читать зырянский календарь?

27 января – первая в 2017 году встреча в клубе «Музейная пятница». В разделе «Жизнь музейного предмета»публике будет представлен так называемый зырянский календарь. Этот шестигранный деревянный брусок необычен, непонятен для современного человека. Неизменен интерес, который вызывает предмет у посетителей выставок декоративно-прикладного искусства. Неизменно и желание узнать код этого календаря – такого простого по форме, но сложного по количеству информации, зафиксированной зарубками и знаками зырянской азбуки.

Предмет, закупленный Ростовским музеем в 1898 году, представит искусствовед Ирина Зубец. Гости клуба получат возможность всмотреться в музейный предмет, попытаются прочитать его знаки. Которые, кстати, свидетельствуют о происхождении предмета: на календаре отмечена информация о святых Стефане Пермском, Симеоне Верхотурском и Герасиме Великопермском.

Гостем клуба станет лингвист и культуролог, профессор Ярославского педагогического университета Владимир Жельвис.

Музыкальная программа вечера – концерт ансамбля «Русская музыка».

Начало - в 17.00, вход бесплатный.