- Анонсы39
- Вкусно и полезно3
- Возрождение68
- Выдающиеся ростовцы9
- Жители Ростова вспоминают4
- Интервью по поводу13
- На пути спасения32
- Наша справка6
- Новости37
- Послания и обращения5
- Святителю Димитрию посвящается8
- Святые и подвижники26
- Стихотворенья5
- Тема для размышления27
- Торжества и даты61
- Уничтоженные храмы16
Музейная пятница: Как читать зырянский календарь?
Просмотров: 9
Подписаться на комментарии по RSS
27 января – первая в 2017 году встреча в клубе «Музейная пятница». В разделе «Жизнь музейного предмета»публике будет представлен так называемый зырянский календарь. Этот шестигранный деревянный брусок необычен, непонятен для современного человека. Неизменен интерес, который вызывает предмет у посетителей выставок декоративно-прикладного искусства. Неизменно и желание узнать код этого календаря – такого простого по форме, но сложного по количеству информации, зафиксированной зарубками и знаками зырянской азбуки.
Предмет, закупленный Ростовским музеем в 1898 году, представит искусствовед Ирина Зубец. Гости клуба получат возможность всмотреться в музейный предмет, попытаются прочитать его знаки. Которые, кстати, свидетельствуют о происхождении предмета: на календаре отмечена информация о святых Стефане Пермском, Симеоне Верхотурском и Герасиме Великопермском.
Гостем клуба станет лингвист и культуролог, профессор Ярославского педагогического университета Владимир Жельвис.
Музыкальная программа вечера – концерт ансамбля «Русская музыка».
Начало - в 17.00, вход бесплатный.
Оставьте комментарий!