«Музейная пятница» в борисоглебском «Доме крестьянина Елкина»

21 октября Борисоглебский филиал Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» ждет местных жителей на встречу в клубе «Музейная пятница». Эти встречи для борисоглебцев, интересующихся историей и культурой своей малой родины, организованы по примеру одноименного клуба головного музея, «Ростовского кремля», где 28 октября состоится первая встреча четвертого сезона.

Для борисоглебских встреч предлагается тот же формат, что и для ростовских. Раздел «Жизнь музейного предмета» будет представлять один из экспонатов борисоглебской коллекции. В программу включаются также встречи с интересными людьми и концерты.

Встреча клуба друзей музея 21 октября откроется презентацией проекта «Музейная пятница» – борисоглебцы узнают о ростовском опыте таких собраний. Сотрудник Борисоглебского филиала Ольга Залыгалова представит комплекс музейных предметов – фарфоровые тарелки, поступившие в музей в 1977 году. Эти тарелки конца XIX – начале XX в., производства фарфорового завода братьев Корниловых (Санкт-Петербург), поступили в музей от Анны Сергеевны Корниловой – жительницы поселка Борисоглебского и родственницы владельцев того самого завода. Затем состоится просмотр фильма «Музейное действо», созданного по заказу «Ростовского кремля».

Место проведения: Дом крестьянина Елкина (п. Борисоглебский, ул. Первомайская, 16)

Начало: 14.00, вход свободный.