Музейная пятница в марте

В рубрике "Жизнь музейного предмета" на мартовской встрече будут представлены ваза и тарелка из банкетного столового сервиза великого князя Константина Николаевича, производства Императорского фарфорового завода 1848 г. С рассказом о них выступит Валентина Ермолова.

Гостем клуба на сей раз станет глава Ростовского района Алексей Константинов.

Музыкальную программу "Метаморфозы XX века" представляет дуэт SAX AKKORD DUO: Иван Дыма - саксофон, Арсений Строковский - аккордеон.

Встреча состоится в последнюю пятницу месяца, 30 марта, в парадном зале Красной палаты. Начало - в 17 часов, вход свободный.