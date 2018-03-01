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Музейная пятница в марте
Рубрика: Анонсы -> Ростовский кремль
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Просмотров: 18
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В рубрике "Жизнь музейного предмета" на мартовской встрече будут представлены ваза и тарелка из банкетного столового сервиза великого князя Константина Николаевича, производства Императорского фарфорового завода 1848 г. С рассказом о них выступит Валентина Ермолова.
Гостем клуба на сей раз станет глава Ростовского района Алексей Константинов.
Музыкальную программу "Метаморфозы XX века" представляет дуэт SAX AKKORD DUO: Иван Дыма - саксофон, Арсений Строковский - аккордеон.
Встреча состоится в последнюю пятницу месяца, 30 марта, в парадном зале Красной палаты. Начало - в 17 часов, вход свободный.
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