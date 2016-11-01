«Музейная пятница» в ноябре: колокол из Приимкова и музыка терменвокса

Предмет, историю которого предстоит узнать гостям «Ростовского кремля» в ноябрьском собрании клуба «Музейная пятница», – фрагмент колокола, найденный в заброшенной Покровской церкви села Приимково Ростовского района. Эта кирпичная церковь с колокольней была построена в 1781 году вместо двух обветшавших деревянных храмов.

Колокол, фрагмент которого передал в музей в 2016 году местный житель, датирован первой половиной XVIII века. Возможно, он висел когда-то на приимковской колокольне и был разбит в 1930-е годы.

«Музыкальная» часть программы «Музейной пятницы» гостям «Ростовского кремля» – встреча с композитором Олесей Ростовской и ее музыкой для терменвокса. Терменвокс – первый в мире электромузыкальный инструмент: звуки извлекают без прикосновения к нему, посредством свободного движения рук в воздухе. Олеся Ростовская представит программу из произведений, специально написанных для терменвокса, и переложений известных классических мелодий.

Завершающий раздел программы – традиционная для ноябрьского собрания презентация новогоднего музейного сувенира и рождественской ярмарки.