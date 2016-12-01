- Анонсы39
- Вкусно и полезно3
- Возрождение68
- Выдающиеся ростовцы9
- Жители Ростова вспоминают4
- Интервью по поводу13
- На пути спасения32
- Наша справка6
- Новости37
- Послания и обращения5
- Святителю Димитрию посвящается8
- Святые и подвижники26
- Стихотворенья5
- Тема для размышления27
- Торжества и даты61
- Уничтоженные храмы16
Музейный клуб в Доме крестьянина Елкина: Льняной клобук – герой рубрики «Жизнь музейного предмета» в январе
Просмотров: 10
Подписаться на комментарии по RSS
20 января, на первом в 2017 году собрании, гостей борисоглебского музейного клуба (Дом крестьянина Елкина) ждет встреча с уникальным произведением прикладного искусства. Заведующая отделом декоративно-прикладного и народного искусства музея «Ростовский кремль» Елена Брюханова расскажет о головном уборе – архиерейском клобуке XVII века.
Клобук исполнен из льняных и шелковых нитей в технике вязания иглой. Именно в таких клобуках представлены ростовские святители на иконах из музейного собрания – «Ростовские и московские святые» (ее фрагмент иллюстрирует это сообщение), «Святитель Леонтий Ростовский», «Феодор, архиепископ Ростовский» и других. Предмет был передан в музей из Богоявленского монастыря в 1921 году. Ценность предмета как памятника истории и культуры была отмечена уже более столетия назад одним из основателей Ростовского музея А.А. Титовым в книге «Ростов Великий в его церковно-археологических памятниках» (1911).
Гостем клуба станет научный сотрудник монастырского музея Светлана Лапшина. Завершится встреча традиционным чаепитием с яблочным пирогом.
Начало - в 14.00, вход бесплатный.
Оставьте комментарий!