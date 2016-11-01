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«Ночь искусств» в Ростовском кремле
Рубрика: Анонсы
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Просмотров: 34
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Проходящая в четвертый раз культурно-образовательная акция «Ночь искусств» в музее «Ростовский кремль» включает в себя два события.
3 ноября в зале «Былинник» состоится презентация альбома «Экспрессивный диалог». Альбом, записанный в феврале 2016 года, представят один из самых известных музыкантов Израиля Леонид Пташка и российский музыкант, автор музыки и текстов, саксофонист Стас Майнугин.
4 ноября в Музейной гостиной демонстрируются фильмы, созданные по заказу музея:
- «Ураган 1953 года» – о создании ансамбля Ростовского кремля в XVII веке, основании в 1883 году в его стенах музея, о разрушениях от смерча в августе 1953 года и о последовавшей затем реставрации;
- «Митрополичий сад» – о возникновении в древности сада при Ростовском митрополичьем доме, о научной реконструкции древнерусского сада архиерейской резиденции;
- «Музейное действо» – о прошлом и настоящем музея «Ростовский кремль», о создателях ансамбля и музея, хранителях и реставраторах древностей.
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