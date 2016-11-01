«Ночь искусств» в Ростовском кремле

Проходящая в четвертый раз культурно-образовательная акция «Ночь искусств» в музее «Ростовский кремль» включает в себя два события.

3 ноября в зале «Былинник» состоится презентация альбома «Экспрессивный диалог». Альбом, записанный в феврале 2016 года, представят один из самых известных музыкантов Израиля Леонид Пташка и российский музыкант, автор музыки и текстов, саксофонист Стас Майнугин.

4 ноября в Музейной гостиной демонстрируются фильмы, созданные по заказу музея: