Ростов-Великий. Возрождение

 

«Ночь искусств» в Ростовском кремле

Рубрика: Анонсы
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«Ночь искусств» в Ростовском кремле

Проходящая в четвертый раз культурно-образовательная акция «Ночь искусств» в музее «Ростовский кремль» включает в себя два события.

3 ноября в зале «Былинник» состоится презентация альбома «Экспрессивный диалог». Альбом, записанный в феврале 2016 года, представят один из самых известных музыкантов Израиля Леонид Пташка и российский музыкант, автор музыки и текстов, саксофонист Стас Майнугин.

4 ноября в Музейной гостиной демонстрируются фильмы, созданные по заказу музея:

  • «Ураган 1953 года» – о создании ансамбля Ростовского кремля в XVII веке, основании в 1883 году в его стенах музея, о разрушениях от смерча в августе 1953 года и о последовавшей затем реставрации;
  • «Митрополичий сад» – о возникновении в древности сада при Ростовском митрополичьем доме, о научной реконструкции древнерусского сада архиерейской резиденции;
  • «Музейное действо» – о прошлом и настоящем музея «Ростовский кремль», о создателях ансамбля и музея, хранителях и реставраторах древностей.

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