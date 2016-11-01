Новый год у наших друзей: приглашает Ярославский художественный музей

Участвовать в новогодних программах Ярославского художественного музея приглашают друзей Ростовского кремля наши коллеги.

Новогодний бал в честь дня рождения Белоснежки - сказочное представление для детей 5-9 лет с участием студентов Ярославского Государственного театрального института развернется в залах экспозиции Губернаторского дома.

Великодушие и находчивость юных героев, героические решения и волшебные таланты помогут гномам спасти Белоснежку от коварства злой Королевы. Путешествие завершится в Бальном зале у новогодней елки, где каждый лично познакомится с Дедом Морозом и из его рук получит подарок.

Родители не присутствуют на представлении, им предлагаются экскурсии-прогулки по выставкам.

24 и 25 декабря 2016 года в 11.00, 14.00 и 17.00

27 и 28 декабря 2016 года в 14.00 и 17.00

Спешите: только 10 новогодних приемов, количество гостей на каждом - 60 человек.

Распорядитель бала Заслуженный артист России С.Ф. Куценко. Автор сценария, режиссер-постановщик Т.Н. Куценко

Стоимость билета с подарком 1600 рублей.

Заказ билетов по тел.: (4852) 303-504