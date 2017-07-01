Объявлен набор в Ростовскую школу звонарей

С 6 сентября 2017 г. Центр колокольного искусства в Ростове Великом при Государственном музее-заповеднике "Ростовский кремль" объявляет второй набор для обучения в Ростовской школе звонарей.

ПРОГРАММА

Мастерство звонаря;

История колоколов и звонов;

Нотная расшифровка звона;

Колокольный звон в чинопоследовании церковного Богослужения;

Должностные обязанности звонаря;

Оборудование колоколен;

Введение в музыкальную (колокольную) акустику;

Литургика;

Церковное пение;

Факультатив "Ростовские колокола и звоны".

Преподавание предметов ведут :

прот. Александр Парфенов - настоятель храма в с. Скнятиново;

иерод. Роман (Огрызков) - старший звонарь Московского Свято-Данилова монастыря, преподаватель Даниловской Школы звонарей;

Наталия Стефановна Каровская - кандидат культурологии, кампанолог, директор ГМЗ "Ростовский кремль";

Николай Иванович Завьялов - старший звонарь Московского Сретенского монастыря, доцент кафедры литургики Сретенской духовной семинарии;

Василий Анатольевич Садовников - заведующий сектором колокольного искусства в ГМЗ "Ростовский кремль", звонарь;

Людмила Александровна Зуммер - регент, преподаватель церковного пения в Ярославской школе колокольного искусства, г.Ярославль;

Сергей Александрович Мальцев - музыкант, композитор, кампанолог, звонарь, руководитель ансамбля звонарей Большой звонницы Успенского собора с 1987 года;

Дмитрий Вячеславович Смирнов - старший звонарь Большой звонницы Успенского собора;

Александр Гаврилович Мельник - кандидат исторических наук, зав. архитектурным отделом при ГМЗ "Ростовский кремль";

Константин Александрович Мишуровский - звонарь. исследователь.

Срок обучения - 9 недель.

В группу принимается не более 10 человек на платной основе.

Занятия будут проводиться по заранее согласованному расписанию.

По окончании обучения и при успешной сдаче итоговых экзаменов по основным предметам учащимся будут выданы свидетельства установленного образца.

Организационное собрание состоится 6 сентября в 12:00 в Государственном музее-заповеднике "Ростовский кремль", после собрания в 14:00 молебен на начало учебы в Спасо-Яковлевском Димитриевом монастыре.

Заявки принимаются не позднее 10 августа 2017 года.

Ответственный за организацию и проведение обучения: В.А. Садовников, тел. +7 (910) 829 71 54, bell.centre@yandex.ru