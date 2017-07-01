- Анонсы55
- Вкусно и полезно3
- Возрождение68
- Выдающиеся ростовцы9
- Жители Ростова вспоминают4
- Интервью по поводу13
- На пути спасения32
- Наша справка6
- Новости37
- Послания и обращения5
- Святителю Димитрию посвящается8
- Святые и подвижники26
- Стихотворенья5
- Тема для размышления27
- Торжества и даты61
- Уничтоженные храмы16
Объявлен набор в Ростовскую школу звонарей
Просмотров: 118
Подписаться на комментарии по RSS
С 6 сентября 2017 г. Центр колокольного искусства в Ростове Великом при Государственном музее-заповеднике "Ростовский кремль" объявляет второй набор для обучения в Ростовской школе звонарей.
- Мастерство звонаря;
- История колоколов и звонов;
- Нотная расшифровка звона;
- Колокольный звон в чинопоследовании церковного Богослужения;
- Должностные обязанности звонаря;
- Оборудование колоколен;
- Введение в музыкальную (колокольную) акустику;
- Литургика;
- Церковное пение;
- Факультатив "Ростовские колокола и звоны".
Преподавание предметов ведут :
прот. Александр Парфенов - настоятель храма в с. Скнятиново;
иерод. Роман (Огрызков) - старший звонарь Московского Свято-Данилова монастыря, преподаватель Даниловской Школы звонарей;
Наталия Стефановна Каровская - кандидат культурологии, кампанолог, директор ГМЗ "Ростовский кремль";
Николай Иванович Завьялов - старший звонарь Московского Сретенского монастыря, доцент кафедры литургики Сретенской духовной семинарии;
Василий Анатольевич Садовников - заведующий сектором колокольного искусства в ГМЗ "Ростовский кремль", звонарь;
Людмила Александровна Зуммер - регент, преподаватель церковного пения в Ярославской школе колокольного искусства, г.Ярославль;
Сергей Александрович Мальцев - музыкант, композитор, кампанолог, звонарь, руководитель ансамбля звонарей Большой звонницы Успенского собора с 1987 года;
Дмитрий Вячеславович Смирнов - старший звонарь Большой звонницы Успенского собора;
Александр Гаврилович Мельник - кандидат исторических наук, зав. архитектурным отделом при ГМЗ "Ростовский кремль";
Константин Александрович Мишуровский - звонарь. исследователь.
Срок обучения - 9 недель.
В группу принимается не более 10 человек на платной основе.
Занятия будут проводиться по заранее согласованному расписанию.
По окончании обучения и при успешной сдаче итоговых экзаменов по основным предметам учащимся будут выданы свидетельства установленного образца.
Организационное собрание состоится 6 сентября в 12:00 в Государственном музее-заповеднике "Ростовский кремль", после собрания в 14:00 молебен на начало учебы в Спасо-Яковлевском Димитриевом монастыре.
Заявки принимаются не позднее 10 августа 2017 года.
Ответственный за организацию и проведение обучения: В.А. Садовников, тел. +7 (910) 829 71 54, bell.centre@yandex.ru
Оставьте комментарий!