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Опера и Айвазовский: "Музейная пятница" 24 февраля
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Произведение, созданное Иваном Константиновичем Айвазовским (1817–1900), будет представлено в клубе «Музейная пятница». Так любители искусств отметят 200-летие со дня рождения художника.
«Прибой» (1893. Холст, масло. 65х100), написанный в конце жизни прославленного художника-мариниста, поступил в Ростовский музей через Государственный музейный фонд в 1921 году. До этого находился в составе коллекции Румянцевского музея.
Представляет произведение И. К. Айвазовского гостям «Музейной пятницы» заведующая Картинной галереей музея Татьяна Колбасова.
Вторая часть встречи – концерт солистов Московского театра «Новая Опера» им. Е. В. Колобова. В программе «Говори мне о любви» прозвучат арии, дуэты из опер, неаполитанские и русские народные песни. В программе принимают участие лауреаты международных конкурсов Ирина Костина (сопрано), Заслуженный артист Татарстана, Заслуженный деятель искусств Казахстана Нурлан Бекмухамбетов (тенор).
Концертмейстер – Светлана Радугина.
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