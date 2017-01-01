Опера и Айвазовский: "Музейная пятница" 24 февраля

Произведение, созданное Иваном Константиновичем Айвазовским (1817–1900), будет представлено в клубе «Музейная пятница». Так любители искусств отметят 200-летие со дня рождения художника.

«Прибой» (1893. Холст, масло. 65х100), написанный в конце жизни прославленного художника-мариниста, поступил в Ростовский музей через Государственный музейный фонд в 1921 году. До этого находился в составе коллекции Румянцевского музея.

Представляет произведение И. К. Айвазовского гостям «Музейной пятницы» заведующая Картинной галереей музея Татьяна Колбасова.

Вторая часть встречи – концерт солистов Московского театра «Новая Опера» им. Е. В. Колобова. В программе «Говори мне о любви» прозвучат арии, дуэты из опер, неаполитанские и русские народные песни. В программе принимают участие лауреаты международных конкурсов Ирина Костина (сопрано), Заслуженный артист Татарстана, Заслуженный деятель искусств Казахстана Нурлан Бекмухамбетов (тенор).

Концертмейстер – Светлана Радугина.