Под таким названием на научной конференции «Книжная культура Ярославского края», прошедшей 10-11 апреля в Ярославской областной универсальной научной библиотеке имени Н. А. Некрасова, была представлена новая книга Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря, подготовка и издание которой велись в рамках большого проекта о Димитрии Ростовском.

В период с февраля по ноябрь 2018 года Ростовским Спасо-Яковлевским Димитриевым монастырем реализуется социально значимый проект «Просветительская мобильная выставка «Жизнь, труды и эпоха митрополита Димитрия Ростовского». Проект, как следует из его названия, направлен на популяризацию жизни и творческого наследия одного из самых ярких духовных писателей и выдающегося церковного деятеля, внесшего весомый вклад в культуру нашей страны и в целом славянского мира. Ведь как своего выдающегося писателя и святого его почитают также на Украине и в Белоруссии; память о святителе Димитрии чтится в Сербии и Болгарии; среди православных Литвы, Молдовы и Румынии.

Проект включает в себя создание передвижной экспозиции, проведение которой запланировано в шести городах Ярославской области и будет сопровождаться образовательными лекциями для самой широкой аудитории, начиная от учащихся средних школ и высших учебных заведений до специалистов: историков, культурологов и искусствоведов. Во время проведения подобных лекций и встреч будут раздаваться книги и другие материалы о святителе Димитрии, изданные нашим монастырем в предыдущие годы. Также будет создан документальный фильм о нем и специализированный сайт, посвященный жизни, творчеству и времени, в которое он жил.