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Программа фестиваля "Ростовское действо"

Рубрика: Ростовский кремль
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Программа фестиваля Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль» Программа VII Международного фестиваля средневековой культуры «РОСТОВСКОЕ ДЕЙСТВО» 11-13 августа 2017 года

11 августа, пятница

11.00–17.00  

Мастер-классы золотошвейного и иконописного ремёсел. Самуилов корпус, 2

этаж, экспозиция отдела древнерусского искусства

11.00 -17.00  Книжная выставка-ярмарка  «История

государства российского».

11.00–17.00    Мастер-классы

арт-студии «Зелёная полоса»

11.30  Презентация изданий книжной выставки-ярмарки «История государства

российского» в Музейной гостиной Государских хором

13.00 – Мужской певческий ансамбль «Путь»(руководитель Андрей Фофонов), Санкт-Петербург.   Программа «Дерзайте, людие Божии…»Церковь Спаса на сенях. Билет  200 рублей14.30  Презентация выставки «Образ креста в русской культуре».  Красная палата, 2 этаж12.00, 15.00, 16.45 Колокольные звоны12.30,13.30    Мастер-классы звонарей Центральный двор кремля

13.00   Круглый стол «Звонница Ростовского кремля: актуальные и методологические проблемы изучения, музеефикации, использования и сохранения колоколов».  Белая палата

17.00 Торжественное открытие фестиваля «Ростовское действо».Мужской Хор Сартена,Корсика, Франция. Программа «Духовные полифонии. Традиционные светские песни Корсики» Парадный зал Красной палаты. Билет - 150 рублей 

12 августа (суббота)

11.00 -16.00– Фестиваль постной кухни. Центральный двор кремля

11.00 -17.00  Книжная выставка-ярмарка  «История

государства российского»

11.00–17.00 

Мастер-классы золотошвейного и иконописного ремёсел. Самуилов корпус, 2

этаж, экспозиция отдела древнерусского искусства

11.00–17.00 – Мастер-классы арт-студии «Зелёная

полоса»

13.00 Праздничный хор Московского Свято-Данилова монастыря (регент Георгий

Сафонов). Программа «Из глубины веков» (духовные песнопения 16-18 веков)

Церковь Спаса на сенях. Билет  200 рублей

13.30  Презентация изданий книжной выставки-ярмарки «История государства

российского»  Музейная гостиная, Красная

палата

12.00, 15.00, 17.00  Колокольные звоны

12.30, 13.30, 15.30 Мастер-классы звонарейЦентральный двор кремля

20.30, Центральный двор кремля

Кантата «Adiemus», Карл ДженкинсИсполнители:Солисты

- Агунда Кулаева, Марина Вишневская, Ирина Костина

Сергей Клевенский - духовые инструментыДжаз-хор Свердловской государственной

детской филармонии (Екатеринбург) Руководитель - Марина Макарова

Симфонический оркестр московского

театра «Новая Опера»

Дирижер - Дмитрий ВолосниковРежиссер - Иван ФадеевБилет - 500 рублей

13 августа (воскресенье)

11.00–16.00 Мастер-классы золотошвейного и иконописного ремёсел. Самуилов корпус, 2

этаж, экспозиция отдела древнерусского искусства

11.00 -17.00  Книжная выставка-ярмарка  «История государства российского»11.00–17.00 – Мастер-классы арт-студии «Зелёная полоса»12.00, 14.45, 16.00 Колокольные звоны12.30, 15.00   Мастер-классы звонарейЦентральный двор кремля

13.00  Мужской Хор Сартена, Корсика, Франция. Программа «Духовные полифонии. Традиционные светские песни Корсики»

Церковь Спаса на сенях. Билет - 200 рублей15.00   Закрытие фестиваля.Праздничный хор Московского Свято-Данилова монастыря (регент Георгий Сафонов). Программа «Из глубины веков» (духовные песнопения

16-18 веков)

По усмотрению организаторов в программе фестиваля могут произойти изменения.

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