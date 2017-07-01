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Программа фестиваля "Ростовское действо"
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Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль» Программа VII Международного фестиваля средневековой культуры «РОСТОВСКОЕ ДЕЙСТВО» 11-13 августа 2017 года
11 августа, пятница11.00–17.00
Мастер-классы золотошвейного и иконописного ремёсел. Самуилов корпус, 2
этаж, экспозиция отдела древнерусского искусства
11.00 -17.00 Книжная выставка-ярмарка «История
государства российского».11.00–17.00 Мастер-классы
арт-студии «Зелёная полоса»11.30 Презентация изданий книжной выставки-ярмарки «История государства
российского» в Музейной гостиной Государских хором13.00 – Мужской певческий ансамбль «Путь»(руководитель Андрей Фофонов), Санкт-Петербург. Программа «Дерзайте, людие Божии…»Церковь Спаса на сенях. Билет 200 рублей14.30 Презентация выставки «Образ креста в русской культуре». Красная палата, 2 этаж12.00, 15.00, 16.45 Колокольные звоны12.30,13.30 Мастер-классы звонарей. Центральный двор кремля
13.00 Круглыйстол «Звонница Ростовского кремля: актуальные и методологические проблемы изучения, музеефикации, использования и сохранения колоколов». Белая палата
17.00Торжественное открытие фестиваля «Ростовское действо».Мужской Хор Сартена,Корсика, Франция. Программа «Духовные полифонии. Традиционные светские песни Корсики» Парадный зал Красной палаты. Билет - 150 рублей
12 августа (суббота)11.00 -16.00– Фестиваль постной кухни. Центральный двор кремля
11.00 -17.00 Книжная выставка-ярмарка «История
государства российского»11.00–17.00
Мастер-классы золотошвейного и иконописного ремёсел. Самуилов корпус, 2
этаж, экспозиция отдела древнерусского искусства11.00–17.00 – Мастер-классы арт-студии «Зелёная
полоса»13.00 Праздничный хор Московского Свято-Данилова монастыря (регент Георгий
Сафонов). Программа «Из глубины веков» (духовные песнопения 16-18 веков)Церковь Спаса на сенях. Билет 200 рублей
13.30 Презентация изданий книжной выставки-ярмарки «История государства
российского» Музейная гостиная, Красная
палата
12.00, 15.00, 17.00 Колокольные звоны12.30, 13.30, 15.30 Мастер-классы звонарей. Центральный двор кремля
20.30, Центральный двор кремляКантата «Adiemus», Карл ДженкинсИсполнители:Солисты
- Агунда Кулаева, Марина Вишневская, Ирина КостинаСергей Клевенский - духовые инструментыДжаз-хор Свердловской государственной
детской филармонии (Екатеринбург) Руководитель - Марина МакароваСимфонический оркестр московского
театра «Новая Опера»Дирижер - Дмитрий ВолосниковРежиссер - Иван ФадеевБилет - 500 рублей
13 августа (воскресенье)
11.00–16.00 Мастер-классы золотошвейного и иконописного ремёсел. Самуилов корпус, 2
этаж, экспозиция отдела древнерусского искусства11.00 -17.00 Книжная выставка-ярмарка «История государства российского»11.00–17.00 – Мастер-классы арт-студии «Зелёная полоса»12.00, 14.45, 16.00 Колокольные звоны12.30, 15.00 Мастер-классы звонарей. Центральный двор кремля
13.00 Мужской ХорСартена, Корсика, Франция. Программа «Духовные полифонии. Традиционные светские песни Корсики»
Церковь Спаса на сенях. Билет - 200 рублей15.00 Закрытие фестиваля.Праздничный хор Московского Свято-Данилова монастыря (регент Георгий Сафонов). Программа «Из глубины веков» (духовные песнопения
16-18 веков)По усмотрению организаторов в программе фестиваля могут произойти изменения.
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