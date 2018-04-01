Просветительский проект о митрополите Димитрии Ростовском

вятитель Димитрий Ростовский — известнейший духовный писатель, агиограф, драматург, педагог и пастырь, выдающийся церковный деятель, внесший весомый вклад в культуру нашей страны и всего славянского мира. Ведь как своего святого его почитают не только в России, но и на Украине и в Белоруссии; память о святителе Димитрии чтится в Сербии и Болгарии; среди православных Литвы, Молдовы и Румынии.

В период с февраля по ноябрь 2018 года при поддержке Фонда президентских грантов Ростовский Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь реализует социально значимый проект «Просветительская мобильная выставка «Жизнь, труды и эпоха митрополита Димитрия Ростовского».

Как следует из названия, проект направлен на популяризацию жизни и творческого наследия ростовского святителя. Задача проекта — познакомить наших современников с яркой и многосторонней деятельностью св. Димитрия, проходящей на фоне важнейших исторических и культурных событий нашей истории, приблизить его творчество к широкой аудитории.

Проект включает в себя создание передвижной экспозиции, проведение которой запланировано в шести городах Ярославской области и будет сопровождаться бесплатными образовательными лекциями для самой широкой аудитории, начиная от учащихся средних школ и высших учебных заведений до специалистов: историков, культурологов и исскуствоведов. Во время проведения подобных лекций и встреч будут раздаваться книги и другие материалы о святителе Димитрии, изданные Спасо-Яковлевским монастырем в предыдущие годы.

Также в рамках проекта ведутся съемки документального фильма, в котором доступными средствами излагается жизнь св. Димитрия Ростовского.

В мае планируется открытие специализированного сайта, на котором впервые будет собран обширнейший материал по Димитриевской теме популярного и научного характера. Сайт включает несколько десятков разделов, охватывающих самые разнообразные темы, связанные с жизнью, творчеством и временем святого Димитрия. Помимо этого яркие и нарядные книги изданные за последние годы Спасо-Яковлевским монастырем о св. Димитрии и самом Ростове — городе, который он прославил — будут теперь доступны для всех желающих. Они будут выложены на сайте.

К этим книгам добавятся две новинки, работа над которыми ведется в рамках проекта. Это адаптированная для современных читателей книга «С именем Христовым в сердце. Избранные поучения святителя Димитрия Ростовского» и научный, богато иллюстрированный сборник «Православие и православная культура в эпоху святого Димитрия Ростовского».

Расписание всех мероприятий, связанных с проведением выставки и воплощением в жизнь этого насыщенного и интересного проекта, будет публиковаться на сайте Спасо-Яковлевского монастыря и на сайте «Святитель Димитрий Ростовский: жизнь, труды, эпоха».

Первым принимает выставку Угличский музей-заповедник. Открытие выставки здесь состоится 18 мая.

Мария Рубцова, референт по научной работе наместника Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря