Ростов-Великий. Возрождение

 

Режим работы музея с 23 по 26 февраля

Рубрика: Анонсы
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Режим работы музея с 23 по 26 февраля

Впереди четыре праздничных дня, и в эти дни территория Ростовского кремля открыта с 10.00 до 19.30.

Экспозиции работают с 10.00 до 17.00. 
Ждем вас в Ростовском кремле! 

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