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- Торжества и даты61
- Уничтоженные храмы16
Режим работы музея с 23 по 26 февраля
Рубрика: Анонсы
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Впереди четыре праздничных дня, и в эти дни территория Ростовского кремля открыта с 10.00 до 19.30.
Экспозиции работают с 10.00 до 17.00.
Ждем вас в Ростовском кремле!
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