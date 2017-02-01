"Ростовский кремль" стал обладателем сертификата выставки "Интурмаркет 2017"

В Москве в двенадцатый раз прошла выставка "Интурмаркет 2017". Ярославская область - один из лидеров отрасли, а музей-заповедник "Ростовский кремль" - одна из главных достопримечательностей, притягательных для сотен тысяч путешественников. На выставке музей представил новые предложения и услуги для туристов.

Среди наших новинок турсезона-2017 - мастер-классы реставратора по металлу в Музее ростовского купечества. Такие знания пригодятся коллекционерам - да и, собственно, они нужны в любой семье, которая бережно хранит старинные вещи. Новые программы также предлагают услуги для выпускников и молодоженов, школьников и взрослых...

За активную разработку туристических программ музей-заповедник "Ростовский кремль" удостоен сертификата выставки "Интурмаркет 2017".