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"Ростовский кремль" стал обладателем сертификата выставки "Интурмаркет 2017"
Рубрика: Ростовский кремль
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Просмотров: 5
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В Москве в двенадцатый раз прошла выставка "Интурмаркет 2017". Ярославская область - один из лидеров отрасли, а музей-заповедник "Ростовский кремль" - одна из главных достопримечательностей, притягательных для сотен тысяч путешественников. На выставке музей представил новые предложения и услуги для туристов.
Среди наших новинок турсезона-2017 - мастер-классы реставратора по металлу в Музее ростовского купечества. Такие знания пригодятся коллекционерам - да и, собственно, они нужны в любой семье, которая бережно хранит старинные вещи. Новые программы также предлагают услуги для выпускников и молодоженов, школьников и взрослых...
За активную разработку туристических программ музей-заповедник "Ростовский кремль" удостоен сертификата выставки "Интурмаркет 2017".
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