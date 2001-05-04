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Ростовский кремль в праздничные дни: режим работы, новогодние программы
Рубрика: Анонсы
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Просмотров: 37
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Режим работы ГМЗ «Ростовский кремль» с 02.01 по 08.01.2017Вход в Ростовский кремль открыт: 9.00-20.00
Касса музея работает с 09.00 до 19.30Экспозиции и выставочные залы открыты: 10.00-17.00,
Музейная гостиная – 10.00-20.00,Музей ростовского купечества (Ленинская, 32)– 10.00-17.00
Новогодние программы Ростовского кремля5-30.12: «Путешествие к новогодней елке»5.12-9.01: «Колокольные звоны Ростовского кремля»
20.12-9.01: «Один день в Ростовском кремле»
4-5.01: «Кремлевская елка»
4-6.01: семейная программа «Новогодний калейдоскоп»
Выставки«Новый год – волшебный праздник» – Музейная гостиная
«Русская зима» – Государские хоромы (2-й этаж)«Голоса Поднебесной империи» – Государские хоромы (2-й этаж)
«Дюмон Пак. Живопись» – Самуилов корпус (3-й этаж)«Владимир Золотайкин: живопись, эмаль, офорт» – Самуилов корпус (3-й этаж)
Концерты, встречи3.01, 17.00: Музыкальное агентство Стаса Майнугина
4.01, 17.00: Народный артист России Валерий Кириллов, литературная встреча5.01, 17.00: Содружество музыкантов «Этносфера», ансамбль «Веретенце»
7.01, 17.00: вертепное представление «Смерть царя Ирода», ансамбль «Сирин»
Ежедневно, с декабря 2016 по январь 2017, на центральном дворе Ростовского
кремля:
- праздничные звоны на колокольне церкви Иоанна
- новогодняя елка с праздничными огнями, рождественский
- зимние забавы – каток и горка
Богослова
вертеп
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