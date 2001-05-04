Ростов-Великий. Возрождение

 

Ростовский кремль в праздничные дни: режим работы, новогодние программы

Рубрика: Анонсы
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Ростовский кремль в праздничные дни: режим работы, новогодние программы

Режим работы ГМЗ «Ростовский кремль» с 02.01 по 08.01.2017

Вход в Ростовский кремль открыт: 9.00-20.00

Касса музея работает с 09.00 до 19.30

Экспозиции и выставочные залы открыты: 10.00-17.00,

Музейная гостиная – 10.00-20.00,

Музей ростовского купечества (Ленинская, 32)– 10.00-17.00

Новогодние программы Ростовского кремля

5-30.12: «Путешествие к новогодней елке»5.12-9.01: «Колокольные звоны Ростовского кремля»

20.12-9.01: «Один день в Ростовском кремле»

4-5.01: «Кремлевская елка»

4-6.01: семейная программа «Новогодний калейдоскоп»

Выставки

«Новый год – волшебный праздник» – Музейная гостиная

«Русская зима» – Государские хоромы (2-й этаж)

«Голоса Поднебесной империи» – Государские хоромы (2-й этаж)

«Дюмон Пак. Живопись» – Самуилов корпус (3-й этаж)

«Владимир Золотайкин: живопись, эмаль, офорт» – Самуилов корпус (3-й этаж)

Концерты, встречи

3.01, 17.00: Музыкальное агентство Стаса Майнугина

4.01, 17.00: Народный артист России Валерий Кириллов, литературная встреча

5.01, 17.00: Содружество музыкантов «Этносфера», ансамбль «Веретенце»

7.01, 17.00: вертепное представление «Смерть царя Ирода», ансамбль «Сирин»

Ежедневно, с декабря 2016 по январь 2017, на центральном дворе Ростовского

кремля:

  • праздничные звоны на колокольне церкви Иоанна

    • Богослова

  • новогодняя елка с праздничными огнями, рождественский

    • вертеп

  • зимние забавы – каток и горка

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