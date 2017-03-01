С 20 по 25 марта в Ростовском кремле "День жаворонка"

Приход весеннего равноденствия на Руси был связан с прилетом жаворонков и куликов, в этот день пекли "жаворонков" - булочки в виде птичек. А в Ростовском кремле "День жаворонка" стал детским праздником. Детей ждут сказки и игры, народные обряды встречи весны, рассказы о птицах, чье возвращение из дальних странствий привносит в русскую природу новые звуки, новые краски. Дополнительно к программе можно заказать мастер-класс по декупажу или обучение у звонаря, устроить чаепитие, сфотографироваться в исторических костюмах - словом, провести незабываемый мартовский день в залитом солнцем Ростовском кремле! Подробнее о программе праздника читайте на нашем сайте.

Мы ждем родителей с детьми и детские группы от 10 до 45 человек с 20 по 25 марта ежедневно в 11 и 14 часов.