В каникулы, с 31 октября по 3 ноября, в Ростовском кремле работает лагерь художественно-творческого воспитания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из Детского дома музыкально-художественного воспитания им. Н.Н. Винокуровой. О работе лагеря летом уже рассказывалось, нынешняя смена – второй этап этого проекта.

В понедельник, 31 октября, дети знакомились с темой «Варницы – родина преподобного Сергия Радонежского». Программа дня включала автобусную экскурсию в Троице-Сергиев Варницкий монастырь, знакомство с реализованным музеем-заповедником «Ростовский кремль» проектом «Сергий Радонежский и Ростовская земля» в Музейной гостиной Ростовского кремля и мастер-класс в арт-студии «Зеленая полоса».

1 ноября, во вторник, юные ярославцы побывают в музее «Ростовское подворье», где их ждут экскурсия «В гостях у народа меря» и квест «Путешествие в прошлое». В Музейной гостиной Ростовского кремля пройдет занятие «Музейные профессии». Наконец, музыканты агентства Стаса Майнугина проведут музыкальный «Нескучный урок».

В среду, 2 ноября, детей ждет интерактивная программа «Иван Васильевич... Снимается кино!». После экскурсии-прогулки по Ростовскому кремлю день продолжится в Музее ростовского купечества программой «Именины в купеческом доме» и мастер-классом реставратора по металлу.

Заключительный день, четверг 3 ноября, для детей пройдет в Центре колокольного искусства Ростовского кремля. Занятие состоит из экскурсии, знакомства с фильмами о колоколах и звонах, мастер-класса у звонаря. После чаепития с праздничным пирогом в ресторане «Собрание в Ростовском кремле» участники программы примут участие во всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств». В Ростовском кремле эта акция включает в себя презентацию альбома «Экспрессивный диалог» и демонстрацию фильмов, снятых по заказу музея.