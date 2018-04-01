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Святитель Феодор архиепископ Ростовский
Метки: Рождественский монастырь
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вятитель Феодор, в миру Иоанн, происходил из рода ростовских бояр, прославленного целым созвездием русских святых: преподобные Кирилл и Мария (память 28 сентября/11 октября и 18/31 января) — дедушка и бабушка святителя, преподобный Сергий (память 5/18 июля, 25 сентября/8 октября) — его родной дядя, преподобный Стефан Радонежский, почитаемый в составе Соборов Московских, Радонежских и Ростовских святых, — отец святителя Феодора.
Дед святителя Феодора, боярин Кирилл, занимал важную должность на службе у Ростовского князя Константина (ум. 1365), внука благоверного князя Василько (Василия), о котором было рассказано выше. У святого Кирилла было трое сыновей — Стефан, Варфоломей и Петр. Все они родились в Ростове, в его усадьбе, расположенной в слободе, которая впоследствии получила название Варницы. Это название встречается с XIX века, а в предшествующие XVII — XVIII века документы называли эту слободу Никольской, уточняя: «у старых варниц, где бывали варницы, что связано с добыванием здесь соли в прежние века». (Не известно, когда начали вываривать соль в этой местности, но по отдельным сведениям можно полагать, что добывали соль здесь в течение нескольких веков. Выварка соли в Ростовском крае была одной из основных отраслей промышленности.)
Боярин Кирилл был богат, но к старости совсем обеднел и со всем своим семейством вынужден был переселиться из Ростова в Радонеж, где старший его сын, Стефан, поступил на службу к Радонежскому князю Андрею Иоанновичу, сыну великого князя Московского Ивана Даниловича Калиты. Сам боярин был уже стар и служить не мог. Стефан к тому времени был женат и имел двоих сыновей — Климента и Иоанна, которому и суждено было стать впоследствии святителем Феодором. В жизни Стефана вскоре после переезда в Радонеж случился трагический перелом: умерла его жена Анна. Стефан, оставив сыновей на попечение младшего брата, постригся в монашество в Хотьковском Покровском монастыре.
Средний сын преподобных Кирилла и Марии, Варфоломей, от материнской утробы был избран Богом для великого служения Святой Троице. Он с отроческих лет проявлял склонность к иноческому житию, и родительский дом был для него местом испытания своих сил и подготовки к этому служению.
Младший сын святых родителей, Петр, был женат и жил своим домом. В отличие от братьев, избранных Богом для особого служения, Петр прожил обыкновенную жизнь, но нет сомнения в том, что в этой жизни воплотились лучшие идеалы русского православного благочестия, унаследованные им от своих святых родителей. Он был надежным помощником братьям, особенно в первые годы их монашеских подвигов, снабжая их всем необходимым в радонежской глуши, заботясь об оставленных на его попечение племянниках.
К тому времени, как будущий святитель ступил на иноческий путь, в жизни его отца и дяди произошло много перемен. Варфоломей, похоронив родителей, осуществил свою давнюю мечту о служении единому Богу. Он оставил мир и ушел вместе со Стефаном в радонежские леса на пустынное жительство. Там братья построили церковь во имя Живоначальной Троицы и положили начало великой Троице-Сергиевой Лавре. Но затем пути братьев разошлись. Варфоломей остался в лесной пустыни, а Стефан, не выдержав искушений пустынного жительства, ушел в Москву. Однако в мир он не вернулся, а поступил в Богоявленский монастырь, стал другом будущего Первосвятителя Московского Алексия и духовником великого князя Московского Симеона и многих его ближайших бояр. А Варфоломей, принявший в иноческом постриге имя Сергий, вскоре стал игуменом новоустроенного монастыря и благодатным старцем, за советом и благословением которого люди потянулись со всей Руси. Очевидно, Иоанн, рано проявивший склонность к иноческой жизни, какое-то время провел вместе с отцом в Богоявленском монастыре, иначе трудно было бы объяснить столь раннее начало его иноческой жизни.
А начиналась она так. Отрок Иоанн, которому было уже двенадцать лет, испытывал такое благоговение к своему дяде, о котором к тому времени говорили уже повсюду, что отец однажды привел его в Троицкий монастырь (он не забыл Божественной благодати, осенившей эти места при самом начале славной обители, и сам мечтал вернуться сюда). Преподобный Епифаний Премудрый пишет: «Стефан вошел в церковь, взял за правую руку сына своего и препоручил его игумену Сергию, повелев постричь сына в иноки». Преподобный Сергий постриг своего племянника в день памяти преподобного Феодора Трихины, 20 апреля. По обычаю того времени ему было дано имя святого того дня, в который совершался постриг, — Феодор.
Вся жизнь в монастыре построена на смирении и послушании. Новоначальные во всем послушны своим опытным наставникам, они сами, в свою очередь, во всем следуют воле настоятеля, а настоятель, если он истинный монах, свою волю вменяет в ничто перед волей Божией и сам смиряется перед самым младшим из братии монастырской. Тогда в обители утверждается истинно Христова любовь, которая низводит на подвизающихся в ней благодать Божию. В таком послушании любви пребывал Феодор у своего духовного отца и дяди в течение многих лет. Он стал совершенным иноком, многих более зрелых возрастом монахов превзойдя в монашеском подвижничестве. Душа его была открыта для преподобного Сергия, от которого он не скрывал ни одного из своих помыслов.
Преподобный Епифаний, много лет знавший святителя Феодора, сообщает: «Пребывая с тех пор у Преподобного, Феодор находился у него в совершенном послушании и проходил жизнь добродетельную, изнуряя свое тело великим воздержанием, так что многие ему удивлялись. Удивительно было у него и то, что он никогда не скрывал от Преподобного своих помыслов — ни днем, ни ночью. Когда же он достиг совершенных лет и был сподоблен священства, то стал приходить ему помысл — как бы найти место и устроить монастырь общежительный. И пришел он, и признался Преподобному в мыслях своих; и так было не один раз, но многократно. Святой же, видя упорное таковое желание его, подумал, что это от Бога».
Преподобный Сергий видел в своем любимом ученике преемника на игуменстве в Троицкой обители, но, узнав о желании Феодора основать свой монастырь, Преподобный уразумел в этом волю Божию и благословил племянника. В Житии святителя Феодора говорится о том, что ему было благодатное явление во время ночной молитвы, о котором он никому не сказал, но преподобный Сергий, видимо, извещенный Свыше, спустя немалое время сказал ему: «Я, чадо, надеялся, что ты предашь кости мои гробу и станешь после меня игуменом на сем месте. Но если хочешь теперь начать задуманное тобою дело, то да поможет тебе Бог и Пресвятая Богородица».
Св. Феодор облюбовал на берегу Москвы-реки местечко Симоново, и преподобный Сергий сам приходил посмотреть и благословить выбранное место. Здесь преподобным Феодором была построена церковь в честь Рождества Богородицы, а в 1380 г. в ней были погребены герои Куликовской битвы – схимонахи Александр и Андрей. Новый монастырь стал называться Симоновым. Будучи игуменом Симонова монастыря, преподобный Феодор, хотя и был отвлекаем общецерковными делами, однако неослабно руководил монастырской жизнью и воспитал многих подвижников, из которых наиболее известны преподобный Кирилл Белозерский и преподобный Ферапонт Лужецкий (Можайский).
Глубокий ум и монашеские подвиги святого снискали ему всеобщую любовь. По преданию святой князь Димитрий Иванович Донской избрал его своим духовником и часто поручал ему важные церковные и государственные дела. Так, в 1381 г. святой ездил в Киев для приглашения на Московскую кафедру святителя Киприана; в 1383 г. с важным церковным поручением был в Константинополе. В 1388 г. преподобный Феодор вновь путешествует в Константинополь по делам Русской Церкви и возвращается в Россию в сане архиепископа Ростовского. В течение недолгого управления Ростовской епархией он основал в Ростове Рождественский монастырь и управлял им до своей кончины.
Святитель Феодор был церковным писателем и переводчиком. Он перевел с греческого языка молитвы патриарха Филофея Коккина и некоторые литургические произведения. Специалисты отмечают, что язык переводов святителя Феодора отличается простотой, четкостью и выразительностью.
Первый архиепископ Ростовский был также известным иконописцем: писаше многие святые иконы, егда был архимандритом в Симоновом монастыре на Москве. Писал иконы святитель Феодор и в Ростове, будучи архиепископом Ростовским. Первая икона преподобного Сергия, которая потом послужила образцом для написания образа Преподобного, была написана в Ростове его племянником и учеником: после преставления преподобного Сергия в 1392 году он ... образ написа дяди своего преподобного Сергия чудотворца. В XVII веке в Москве были известны иконы его письма, деисус в храме святителя Николая на Болвановке. Имя архиепископа Феодора называлось также на Стоглавом Соборе среди иконописцев-иерархов.
Святитель Феодор писал иконы и был известным иконописцем в эпоху творчества преподобного Андрея Рублева, что дает нам представление о высоком духовном и профессиональном уровне его икон. Преставился святитель Феодор 28 ноября 1394 года, пережив своего великого дядю всего на два года. Погребен он, как и все ростовские владыки, в кафедральном Успенском соборе Ростова. Его святые мощи лежат под спудом у южной стены, ближе к юго-западному углу храма. Местное почитание его, очевидно, установилось сразу же после его блаженной кончины. Тропарь и кондак святителю Феодору мы находим уже в сборнике Кирилло-Белозерского монастыря, датируемом 1474-1482 годами. В месяцесловах XV века имя святителя Феодора, архиепископа Ростовского, упоминается в одном ряду с именами святителей Московских Петра и Алексия.
Память святителя Феодора празднуется в день его преставления (28 ноября /11 декабря) и в дни празднования Соборов Ростовских (23 мая/5 июня) и Радонежских (6/9 июля) святых.
Изображения святителя Феодора, архиепископа Ростовского, можно увидеть среди избранных святых Троице-Сергиевой Лавры и среди Ростовских святых. Самым ранним из тех, что нам известны, является изображение святителя Феодора, которое относится к середине XVI века. Это фреска в алтаре Благовещенского собора Московского Кремля. Образ святителя Феодора написан в настенных росписях, созданных около 1675 года в церкви Спаса на Сенях Ростовского архиерейского дома (Ростовский Кремль) и на иконе Ростовских святых, датированной 1686 годом (икона «Ростовские святые» находится в храме Толгской иконы Пресвятой Богородицы в Ростове).
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