Святитель Иаков, епископ Ростовский

вятитель Иаков, епископ Ростовский, по местному преданию, принял постриг в Копырском на реке Ухтоме монастыре, в 80 километрах от Ростова. Долгое время он был игуменом этого монастыря, а в 1385 году поставлен епископом Ростовским при митрополите Пимене и великом князе Димитрии Донском.

Защищая осужденную на казнь женщину, святитель, следуя примеру Спасителя, велел бросить в нее первый камень тому, кто считает себя безгрешным, и отправил женщину на покаяние. Князь и ростовские бояре, недовольные епископским судом, изгнали святого Иакова из Ростова. Выйдя из города, святитель подошел к озеру Неро, разостлал на воде свою святительскую мантию, и, осенив себя крестным знамением, поплыл на ней, как в лодке, управляемый благодатью Божией. Удалившись от города версты на полторы, святитель Иаков вышел на берег у места будущего монастыря.

Князь и народ, раскаявшись, просили прощения у святителя. Кроткий епископ простил их, но обратно не вернулся.

Не в первый раз ростовцы дерзко изгоняли своего епископа: такая участь постигла святителей Феодора, Илариона, апостола Ростово-Суздальской земли святителя Леонтия.

Промыслом Божиим святитель Иаков сошел на землю именно на том месте,где когда-то святитель Леонтий после своего изгнания построил храм в честь Архистратига Михаила. Здесь, на берегу озера Неро, святитель Иаков поставил себе келию а рядом с Михайловской церковью построил небольшой деревянный храм и освятил его в честь Зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы положив начало Зачатьевскому Иаковлевскому монастырю.

27 ноября 1392 года святитель Иаков мирно почил в стенах своей обители. Мощи его находятся под спудом у северной стены соборного храма Зачатия Пресвятой Богородицы. Местное почитание святителя Иакова началось сразу же после его преставления. Канонизирован в 1549 году вторым Макарьвским собором в лике святителей, память совершается 27 ноября (10 декабря).