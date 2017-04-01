В музее открылась выставка живописца Андрея Захарова «Свободные грани русского импрессионизма»

В «Ростовском кремле» открылась поразительная выставка! Это живопись удивительного современного художника Андрея Захарова, уроженца Ростова Великого.

Выставка носит название «Свободные грани русского импрессионизма» и будет работать в музее до середины июня.

Те, кто уже успели посетить выставку, - взрослые и дети, обыватели и профессионалы-художники делятся своими восхищенными отзывами. Если вам кажется, что все великие художники остались в прошлом, то даже не представляете, как сильно ошибаетесь. Работы Андрея Захарова настолько громко заявляют о себе, приковывают, завораживают, что испытываешь счастье просто от того, что увидел их.

В чем же секрет, чем же так притягательно его творчество? Пожалуй, честностью и силой чувств автора, предельной эмоциональной открытостью и так недостающим в наши дни оптимистическим восприятием мира.

Если присмотреться внимательнее, то очевидна генетическая преемственность живописи мастера с отечественной школой пейзажа. Только истинный Художник способен увидеть, передать и донести до зрителя сокровенную красоту русской природы. Завораживают и ощутимые параллели с картинами Исаака Левитана, Игоря Грабаря, Клода Моне и радуют новизной художнического переживания и технического исполнения. Андрею Захарову удается написать полотна так, что от них веет и запахом тающего снега, и свежестью морского прибоя, и зноем раскаленного бульвара, и – самое главное - радостью художника от того, что он видит и делает

Однако главная сила и уникальность Захарова-пейзажиста - в способности увлечь зрителя и позволить ему насладиться живописью - сплавом виртуозного мастерства и искренних чувств. Феномен Захарова - в мощной, бьющей за пределы его полотен эмоциональной энергии, в искреннем интересе и любви ко всему увиденному и создаваемому, в виртуозной простоте, несущей зрителю радость от созерцания прекрасного.

Андрей Захаров – востребованный художник, участник многочисленных выставок, пленэров в России и за рубежом, а также благотворительных аукционов «Сотбис» и «Кристис». Является лауреатом премии в области литературы и искусства (2007г.), награжден дипломами и медалями. Его произведения находятся во многих частных и музейных собраниях нашей страны и Зарубежья..