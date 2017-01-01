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Встретимся в Борисоглебе! 17 февраля – клуб «Яблочный пирог» в «Доме крестьянина Ёлкина»
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Борисоглебский дом крестьянина Ёлкина – это не просто филиал музея-заповедника «Ростовский кремль». Это место встреч, место, где историю пишут сами борисоглебцы. Здесь ежемесячно собирается клуб «Яблочный пирог».
Новая встреча посвящена двум темам: музейный предмет и геоинформационная система (ГИС) «Ростовская земля».
Хранитель фонда археологии Иван Владимирович Купцов расскажет о предмете из коллекции музея – керамическом сосуде эпохи раннего железа (конец I тыс. до н. э. – начало I тыс. н. э.). Древний сосуд реконструирован археологами склейкой из 10 фрагментов.
Гостем клуба станет Алексей Валерьевич Киселев – кандидат исторических наук, заведующий отделом истории Нового времени и геоинформационных систем Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль», который откроет перед гостями клуба карты и «слои» ГИС «Ростовская земля». Завершится встреча традиционным чаепитием с яблочным пирогом.
Начало встречи: 14.00.
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