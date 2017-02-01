Вышел 177-й выпуск музейной газеты "Ростовская старина"

Читайте в новом выпуске «Ростовской старины»:

- Икона «Святцы годовые» (1864): музейный предмет как идея сувенира

- Как учили столяров?

- Бронзовый век– новые гости

- О жизни крестьянской – этнографическое описание 1926 года

- Топографический план Сарского городища 1929 г.

- «Дела ваши совсем плохи!»: губернатор Н. А. Безак против купца А. А. Титова

- К мирной жизни – сквозь пять войн

- Акция «День колоса ржи» 1912 года в Ростове: фото на память

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