Ростов-Великий. Возрождение

 

Вышел 177-й выпуск музейной газеты "Ростовская старина"

Рубрика: Анонсы
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Вышел 177-й выпуск музейной газеты

Читайте в новом выпуске «Ростовской старины»:
- Икона «Святцы годовые» (1864): музейный предмет как идея сувенира
- Как учили столяров?
- Бронзовый век– новые гости
- О жизни крестьянской – этнографическое описание 1926 года

- Топографический план Сарского городища 1929 г.

- «Дела ваши совсем плохи!»: губернатор Н. А. Безак против купца А. А. Титова

- К мирной жизни – сквозь пять войн

- Акция «День колоса ржи» 1912 года в Ростове: фото на память

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