Выставка "К перекрестному году туризма РОССИЯ - АВСТРИЯ"

В Музейной гостиной "Ростовского кремля" открылась выставка, посвященная Российско-австрийскому перекрестному году туризма.

История взаимоотношений двух государств претерпевала самые разные периоды - от взаимного исследования (здесь мы не можем не упомянуть автора знаменитых "Записок о Московии" Сигизмунда Герберштейна, впервые побывавшего в России ровно 500 лет назад, в 1517 году) до откровенной вражды (особую страницу здесь занимает Первая мировая война, представленная сатирическими лубками, карикатурно изображающими австрийские войска). Столетиями развивались культурные и торговые взаимоотношения, о чем расскажут предметы австрийского производства из коллекций музея...

В 2017 году два государства подписали соглашение о развитии туризма, открытии новых направлений. В частности, австрийских туристов планируется активно привлекать к путешествию по центральной России и "Золотому кольцу".

Выставка продлится до 1 марта 2017 года, вход бесплатный.