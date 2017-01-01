Ростов-Великий. Возрождение

 

Выставка "К перекрестному году туризма РОССИЯ - АВСТРИЯ"

Рубрика: Анонсы
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Выставка

В Музейной гостиной "Ростовского кремля" открылась выставка, посвященная Российско-австрийскому перекрестному году туризма.

История взаимоотношений двух государств претерпевала самые разные периоды - от взаимного исследования (здесь мы не можем не упомянуть автора знаменитых "Записок о Московии" Сигизмунда Герберштейна, впервые побывавшего в России ровно 500 лет назад, в 1517 году) до откровенной вражды (особую страницу здесь занимает Первая мировая война, представленная сатирическими лубками, карикатурно изображающими австрийские войска). Столетиями развивались культурные и торговые взаимоотношения, о чем расскажут предметы австрийского производства из коллекций музея...
В 2017 году два государства подписали соглашение о развитии туризма, открытии новых направлений. В частности, австрийских туристов планируется активно привлекать к путешествию по центральной России и "Золотому кольцу". 
Выставка продлится до 1 марта 2017 года, вход бесплатный. 

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