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Выставка "К перекрестному году туризма РОССИЯ - АВСТРИЯ"
Рубрика: Анонсы
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Просмотров: 21
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В Музейной гостиной "Ростовского кремля" открылась выставка, посвященная Российско-австрийскому перекрестному году туризма.
История взаимоотношений двух государств претерпевала самые разные периоды - от взаимного исследования (здесь мы не можем не упомянуть автора знаменитых "Записок о Московии" Сигизмунда Герберштейна, впервые побывавшего в России ровно 500 лет назад, в 1517 году) до откровенной вражды (особую страницу здесь занимает Первая мировая война, представленная сатирическими лубками, карикатурно изображающими австрийские войска). Столетиями развивались культурные и торговые взаимоотношения, о чем расскажут предметы австрийского производства из коллекций музея...
В 2017 году два государства подписали соглашение о развитии туризма, открытии новых направлений. В частности, австрийских туристов планируется активно привлекать к путешествию по центральной России и "Золотому кольцу".
Выставка продлится до 1 марта 2017 года, вход бесплатный.
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