«Зеленая полоса» Ольги Розановой участвует в парижской выставке коллекции Щукина

Во Франции, в парижском музее современного искусства Foundation Louis Vuitton 20 октября открылась выставка "Icones de l'art moderne" («Шедевры нового искусства. Коллекция Сергея Щукина»). Выставка представляет знаменитую коллекцию российского коллекционера живописи импрессионизма и модернизма, национализированную после революции 1917 года и частями вошедшую в собрания крупнейших российских музеев. В выставке принимает участие знаменитое полотно из собрания Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» – «Зеленая полоса» Ольги Розановой.

На вернисаже присутствовали директор «Ростовского кремля» Н.С. Каровская и куратор проходившей в Ростовском кремле Международной арт-резиденции «Диалог с Зеленой полосой» Ирина Прошина-Саканян.

В «Ростовском кремле» создана целая линейка сувениров на тему музейной коллекции авангарда. Один из таких сувениров, финифть «Зеленая полоса»

(по мотивам полотна Ольги Розановой) Наталия Каровская вручила организатору выставки с французской стороны, хозяину музея, коллекционеру и меценату Бернару Арно (на фото), а другой – финифть «Супрематизм» (по мотивам картины Ивана Клюна из собрания музея) – министру культуры РоссийскойФедерации Владимиру Мединскому.

На фото 2: еще один музейный сувенир – шарф «Зеленая полоса» – Ирина Прошина-Саканян демонстрирует на парижской выставке рядом с оригинальным произведением «амазонки авангарда».