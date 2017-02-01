Каждый месяц программа "Музейная пятница" музея "Ростовский кремль" предлагает насыщенную программу - знакомство с интересными людьми, встречи с музейными предметами и, конечно, музыка. Мы приглашаем всех на новую встречу, которая состоится 31 марта в 17.00.

Музейный предмет вечера - план XVIII века Торговой площади борисоглебских слобод, который в будущем войдет в экспозицию борисоглебского Дома Ёлкина - филиала "Ростовского кремля". Гостем вечера станет профессор Евгений Ермолин - российский литературный критик, журналист, редактор, историк культуры, эссеист, блогер, заведующий кафедрой журналистики и издательского дела Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского, председатель совета Русского Свободного университета (Нью-Йорк). И завершит программу концерт джазового трио Кle2Go: Сергей Клевенский (духовые фольклорные инструменты, играл с King Crimson, Jethro Tull), Антон Горбунов (контрабас, играл с David Sanborn, Michael Stern), Владимир Голоухов (вибрафон и перкуссия, играл с Ravi Shankar, Mark De Clive). В их музыке сочетаются джазовые и фольклорные традиции: упругий ритм контрабаса, мягкие перегуды народных духовых инструментов, шелестящие перкуссионные создают интимное и почти экстатическое звучание.